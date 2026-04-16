Khẩn cấp hoàn thành trạm dừng nghỉ trước lễ

"Tối hậu thư" cho các trạm chậm tiến độ

Cục Đường bộ VN vừa ban hành Công điện yêu cầu các nhà đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Theo Cục Đường bộ, đến thời điểm hiện tại, đã có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm chưa thể khai thác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mắc về mặt bằng và chậm hoàn thiện các công trình thiết yếu.

Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó ẢNH: PHẠM HÙNG

Cụ thể, trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km 144+560) chưa thể triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Các trạm thuộc các đoạn tuyến như QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo vẫn chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công theo yêu cầu.

Đáng chú ý, ngay cả một số trạm đã đưa vào khai thác bước đầu vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Đơn cử, hạ tầng đường ra, vào trạm và bãi đỗ xe chưa hoàn thiện theo thiết kế; nhiều trạm chưa xây dựng xong cây xăng, trạm sạc, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người tham gia giao thông.

Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm hè, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết; khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công trước 30.4, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm theo đúng tiến độ hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, công điện lần này của Cục Đường bộ nêu rõ: "Trường hợp vi phạm nghĩa vụ, các nhà đầu tư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định".

Trao đổi với Thanh Niên, chủ đầu tư một số dự án trạm dừng nghỉ cho biết đang nỗ lực hết sức để chạy đua với thời gian đưa các công trình về đích đúng tiến độ. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều khó khăn khách quan. Đơn cử, tại dự án trạm dừng nghỉ đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, mục tiêu hoàn thiện vào 30.11 nhưng hiện mới đạt 30% khối lượng xây dựng. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) thông tin: khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, gấp rút nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Cùng với đó, dự án đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cát, nguồn đá và giá dầu cao đột biến do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông. Chưa kể mùa nước cạn, tàu lớn không đi được khiến khâu vận chuyển khó khăn.

Mặc dù vậy, các dịch vụ công thiết yếu như nhà tạm, nhà vệ sinh đã lắp dựng hoàn thành; bãi đỗ xe đã đắp nền cát; toàn bộ lối ra/vào, đấu nối cung cấp điện tạm… đều đã hoàn thiện nên trạm đã được đưa vào sử dụng tạm, đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ cấp bách của tài xế di chuyển tuyến về miền Tây.

Tài xế mong phủ kín trạm dừng càng sớm càng tốt

Quyết định mạnh tay xử lý các công trình chậm tiến độ ngay lập tức nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân, nhất là cánh tài xế chuyên chạy đường dài. Bởi cao tốc Bắc - Nam nối càng dài, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng trở nên bức thiết.

Tài xế dừng nghỉ tại trạm dừng cao tốc đi Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM HÙNG

Anh Thành An, tài xế của một doanh nghiệp (DN) vận tải hành khách tại Hà Nội, bày tỏ: "Ngày trước đi đường dài thì lo kiếm đường nào đi cho nhanh, cho tiện; giờ thì anh em tài xế chỉ lo kiểm tra mạng lưới trạm dừng. Có thêm trạm nào là mừng hết lớn trạm đó. Từ Cao Bồ - Mai Sơn (Ninh Bình) đi xuôi về phía nam đã bắt đầu mọc lên vài trạm dừng nghỉ khá to và cũng đảm bảo chỗ đỗ, nghỉ ngơi, đi vệ sinh, ăn uống… khá ổn rồi. Tuyến đi Lạng Sơn chưa có nên vẫn phải chuẩn bị túi vệ sinh cho khách. Chỉ là vì cũng mới đưa vào khai thác nên trên biển báo chưa có hướng dẫn các trạm tiếp theo sẽ là trạm nào để mọi người chủ động lịch trình".

Vừa trở về sau chuyến đưa khách đi Hà Tĩnh, anh An ghi nhận nhu cầu đi lại dịp lễ năm nay tăng cao. Nhiều gia đình đã đặt trước anh chạy dịp lễ. Những người khác thì chia sẻ đã lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch bằng xe hơi để tiết kiệm tiền vé máy bay.

"Thấy mọi người bàn nhau đi chơi, ai cũng lo lại kẹt trên cao tốc như đợt tết. Nhu cầu thực tế vẫn cao hơn rất nhiều so với khả năng đáp ứng. Như từ đây đi Hà Tĩnh, "già đời" thì có trạm Liêm Tuyền ở Hà Nam. Xịn xò hơn thì có 1 trạm Mai Sơn nhưng cũng lâu rồi. Còn 1 trạm của Petrolimex mới đưa vào hoạt động, mới được 50% là đảm bảo chỗ đổ xăng dầu, bãi đậu xe đổ bê tông rộng rãi, nhưng vẫn chưa bán hàng quán, dịch vụ gì. Còn lại thì toàn chỗ dừng tạm bợ người ta tự dựng lên. Lễ nào lớn, nghỉ dài, người dân đi nhiều là thế nào cũng quá tải. Không ùn tắc thì cũng có nhiều xe phải chấp nhận đi không dừng như thời chưa có trạm", tài xế Thành An chia sẻ.

Mặc dù trong thời gian qua, Cục Đường bộ VN đã liên tục ban hành nhiều công điện, văn bản đôn đốc, cảnh báo tiến độ, song thực tế triển khai trạm dừng nghỉ vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà đầu tư chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng. Trong đó, một số liên danh như Petrolimex, Futabuslines - Thành Hiệp Phát được nêu rõ là chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Anh Thành Hùng, tài xế xe khách chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang, đồng cảm: "Hồi chưa có trạm Km 205 này (trạm dừng nghỉ đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - PV), mỗi lần "ôm" con xe 45 chỗ chạy qua đoạn Bình Thuận cũ là tôi ngồi không yên. Khách trên xe cứ lâu lâu lại có người hỏi: Bác tài ơi bao giờ tới chỗ đi vệ sinh? Mà cao tốc thì làm gì có chỗ, chẳng lẽ tấp đại vô lề cho khách xuống giữa đường? Nguy hiểm chết! Bản thân mình nhiều lúc cũng mắc vệ sinh mà phải cắn răng chịu".

Anh Hùng kể tiếp: "Từ hồi trạm Km 205 mở cửa, anh em như trúng số. Cứ đúng cữ đó là tấp vô. Khách khứa xuống đi vệ sinh sạch sẽ, mình thì nghỉ ngơi, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới chạy tiếp. Mà mừng nhất là có cây xăng tại chỗ, chứ trước đây nhiều người chủ quan không đổ đầy bình từ trong TP.HCM ra tới đây là run cầm cập. Giờ thì đỡ rồi, trạm rộng thênh thang, anh em gặp nhau chào hỏi, chia sẻ tình trạng đường sá phía trước. Có trạm dừng nghỉ, con đường về quê của bà con hay đường làm ăn của tụi tôi bớt nhọc nhằn hẳn, an tâm hơn nhiều!".

Tuy vậy, anh Thành Hùng cũng bày tỏ mong muốn các trạm dừng nghỉ nhanh chóng được đầu tư đồng bộ, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ, tránh để tình trạng nhu cầu quá lớn mà trạm đưa vào khai thác thì nhỏ giọt, dẫn đến quá tải, "thất thủ" như đợt cao điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hồi tháng 2 vừa qua.