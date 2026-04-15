Trung Quốc là nhà đầu tư lớn của Việt Nam

Thắt chặt thị trường truyền thống

Những ngày giữa tháng 4, khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nườm nượp xe qua lại, tạo nên một không khí giao thương hết sức sôi động. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày đều đặn có hơn 500 xe chở hàng hóa từ VN xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó phần lớn là xe chở trái cây, nông sản.

Trung Quốc tích cực chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại cho DN VN ẢNH: QUANG THUẦN

Một đại diện lãnh đạo ban quản lý tại đây cho biết: "Hiện nay bình quân mỗi ngày có trên 1.900 xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan, đều đặn như thế, cho thấy việc giao thương đang thông suốt và thuận lợi. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cao điểm có ngày đạt trên 2.200 xe thông quan, đây là kết quả thông quan kỷ lục đạt được từ trước đến nay".

Không dừng lại ở kết quả này, hiện nay phía VN và Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng cửa khẩu thông minh với kỳ vọng việc giao thương sẽ tăng tốc hơn nữa. Theo đề án đang được triển khai, tổng mức kinh phí thực hiện xây dựng cửa khẩu thông minh hơn 7.900 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng cơ sở hạ tầng, giai đoạn 2 triển khai thực hiện thí điểm trong thời hạn 3 năm.

Đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành ký kết biên bản ghi nhớ, thiết lập đường dây nóng để triển khai kịp thời cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ cùng xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh với phía Quảng Tây (Trung Quốc); hoàn thành 5 đồ án về quy hoạch, bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bến bãi thuộc giai đoạn 1 của đề án. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã bố trí kinh phí ngân sách 256 tỉ đồng để thực hiện. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh là một bước đột phá mới chưa có tiền lệ nhưng là xu hướng tất yếu, cần phải nhanh chóng hoàn thành để khai mở hiệu quả tiềm năng hợp tác, xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Thực tế, vị trí thuận lợi giáp ranh biên giới với Trung Quốc đã giúp kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của VN gia tăng nhanh chóng. Nói về thị trường Trung Quốc, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN, cho rằng việc ký kết những nghị định thư từ cấp lãnh đạo cao nhất trong những năm gần đây đã góp phần giải quyết đầu ra cho trái cây VN.

"Khi Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng, kim ngạch rau quả VN đã tăng gấp đôi. Nhưng thị trường tiêu thụ vẫn còn rất mênh mông. Hiện chúng ta mới chỉ xâm nhập được những đô thị lớn gần với biên giới, còn những thị trường xa hơn vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Khi sầu riêng đông lạnh được cấp phép, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể tăng thêm 1 tỉ USD. Sắp tới đây, nếu Trung Quốc mở cửa cho trái bưởi thì việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu rau quả lên 10 tỉ USD trong năm nay là hoàn toàn có thể", ông Nguyên lạc quan dự báo.

Đầu tư, hợp tác với Trung Quốc gia tăng

Một điểm sáng là việc hợp tác đầu tư giữa VN - Trung Quốc có bước chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng. Năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đầu tư đăng ký với 5,96 tỉ USD (sau Singapore), tăng 33,4% so với năm trước, với sự xuất hiện nhiều hơn các dự án công nghệ cao về điện tử, xe hơi năng lượng mới, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, nâng cấp các tuyến hành lang kinh tế, đồng thời thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

Giao thương tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) luôn sôi động, tấp nập ẢNH: NVCC

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, quý 1/2026 có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại VN, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 6,3 tỉ USD, chiếm 41,6% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,4 tỉ USD, chiếm 28,7%; tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông. Tuy vậy, xét về số dự án đầu tư mới thì Trung Quốc đang là đối tác dẫn đầu chiếm 31,8%, giao dịch mua lại phần vốn góp chiếm 28,3%.

Những ngày đầu tháng 4, tình hình giao thương, đầu tư càng sôi động hơn. Trong thông báo gửi tới doanh nghiệp (DN) VN, Thương vụ VN tại Trung Quốc cho biết, hàng loạt công ty, tập đoàn Trung Quốc có nhu cầu hợp tác với DN VN như Tập đoàn Sunwah mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực y dược, tế bào gốc, trung tâm dữ liệu, công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot, máy bay không người lái, kinh tế không gian tầm thấp. Tập đoàn ZTE đề xuất tổ chức các đoàn DN công nghệ cao sang VN khảo sát cơ hội đầu tư, đồng thời sẵn sàng mời các đoàn VN sang tham quan tại các nhà máy sản xuất của tập đoàn. Tập đoàn Trung Quan Thôn muốn thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, kết nối DN Trung Quốc - ASEAN. Tập đoàn Windey chia sẻ thông điệp muốn hợp tác lâu dài trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch...

Về phía DN VN, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, cho biết yêu cầu tự động hóa và xanh hóa trong hoạt động sản xuất và các sản phẩm dệt may là yếu tố mang tính chiến lược, không chỉ đối với May 10 mà với cả ngành dệt may VN. Nói về công nghệ ngành may mặc thì hiện nay các đối tác Trung Quốc rất mạnh, họ sẵn sàng cung cấp, chuyển giao cho VN, và rất nhiều DN Việt đang có nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi để theo kịp xu thế tương lai.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang, khẳng định: Các công nghệ dệt may Trung Quốc đã có rất nhiều cải tiến, từ quy trình cắt, may, đến các khâu hoàn thiện như gấp, đóng gói sản phẩm hay vệ sinh nhà máy đều đã được tự động hóa nhằm tối ưu hóa sản xuất. Các công đoạn tự động hiện nay đã làm giảm nhân lực như xe tự hành, vệ sinh hút bụi thông minh, cắt trải tự động thông minh, cánh tay robot kết hợp máy vắt sổ cũng giúp giảm chi phí thuê lao động và giúp quay vòng vốn nhanh.

Tại các triển lãm chuyên ngành quốc tế như thủy sản, thực phẩm, đồ gỗ, máy móc thiết bị…, số lượng gian hàng áp đảo đến từ Trung Quốc cũng đang cho thấy một làn sóng đầu tư, xu hướng giao thương giữa VN và Trung Quốc đang hết sức sôi động.