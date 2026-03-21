Thiếu cát, dự án mở rộng cao tốc đi miền Tây gặp áp lực tiến độ

Ngày 21.3, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh này đề nghị địa phương hỗ trợ nguồn cát phục vụ thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc theo hình thức đối tác công - tư.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng thiếu hụt vật liệu đang trở thành "nút thắt" lớn nhất, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: THANH QUÂN

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỉ đồng, chiều dài hơn 96 km, đi qua TP.HCM và 2 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp. Đây là trục giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời tăng cường liên kết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án khởi công ngày 19.12.2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuy nhiên, nguồn vật liệu tại chỗ không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến tiến độ thi công chịu áp lực lớn.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát trữ lượng, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác, vận chuyển cát đúng quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, nhà thầu để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Việc sớm chủ động được nguồn vật liệu từ tỉnh Đồng Tháp được kỳ vọng sẽ gỡ "điểm nghẽn" then chốt, giúp công trường duy trì nhịp thi công, đảm bảo tiến độ cho một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất khu vực phía Nam.

Trước đó, ngày 9.3, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp) và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu cát phục vụ dự án ước tính khoảng 7 triệu m3. Do đó, các địa phương cần linh hoạt trong việc cấp phép khai thác mỏ cũng như nâng công suất khai thác nhằm đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công. Đồng thời, Bộ trưởng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên doanh, liên kết để chủ động nguồn cung.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nguồn cát khai thác phải được ưu tiên phục vụ cho dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh bên ngoài. Trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động.