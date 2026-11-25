Chỉ thị nêu rõ: năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn chính trị, chính sách thương mại, tiền tệ của các nước lớn; chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy trong một số giai đoạn cùng với lạm phát gia tăng đã tác động làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm trước.

Trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng...

TVC quảng bá du lịch TP.HCM xuất hiện trên CNN, Discovery và Asian Food Network từ 20.11 - 20.12 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng.

Bộ cần triển khai các giải pháp xây dựng thương hiệu hàng Việt, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, kích cầu tiêu dùng cho hàng Việt. Đồng thời, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khuyến mại, các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước; các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đồng hành cùng Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú. Từ đó, giới thiệu, triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước trên nền tảng số; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình kích cầu và các chính sách ưu đãi; kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm - du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Nhằm hỗ trợ người dân có đủ nguồn lực tham gia các chương trình kích cầu, du lịch mùa lễ hội cuối năm, Bộ Tài chính được giao bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công.

Song song, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Đặc biệt, cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống.