Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ việc di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, giao Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP.Hà Nội và các bộ, ngành xem xét đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc di dời đoạn tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng QL1A.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đánh giá kỹ các tác động đối với hoạt động vận tải, chi phí xã hội, ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu đánh giá kỹ phương án di dời ga Hà Nội ra Ngọc Hồi ẢNH: TTXVN

Đồng thời, đánh giá tác động đời sống, việc làm của người lao động khi dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi trong bối cảnh hệ thống hạ tầng kết nối và ga Ngọc Hồi chưa được đầu tư đồng bộ.

Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan phải đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến vận tải hàng hóa, hành khách, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt và ổn định đời sống người lao động.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng yêu cầu đánh giá, so sánh các phương án đầu tư để lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả. Trường hợp triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Liên quan đến định hướng di dời ga Hà Nội ra khỏi khu vực nội đô, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản gửi các bộ, ngành và UBND TP.Hà Nội về việc giao thành phố làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan làm rõ tính cấp bách của việc đầu tư các dự án và di dời tuyến đường sắt hiện hữu nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch các ga đường sắt trung tâm tại các quốc gia như Pháp, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc. Từ đó, đánh giá toàn diện phương án di dời ga Hà Nội, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và các phương thức vận tải khác...

Các cơ quan chức năng phải làm rõ định hướng quy hoạch ga trung tâm mới của đường sắt quốc gia, bảo đảm tính ổn định lâu dài. Đánh giá sự phù hợp của đề xuất di chuyển ga Hà Nội ra khỏi khu vực đô thị trong khi vẫn tiếp tục phát triển các khu đô thị quy mô lớn xung quanh ga trung tâm mới.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đề xuất di dời ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP.Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng QL1 trong năm 2026.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách, thay thế ga Hà Nội.

Vị trí ga Ngọc Hồi cách ga Hà Nội hiện nay khoảng 14 km. Nếu triển khai di dời, hành khách đi các tỉnh phía nam sẽ phải di chuyển ra ga Ngọc Hồi, tàu hàng hoạt động ga Thường Tín, Ngọc Hồi đi theo tuyến vành đai phía đông Ngọc Hồi - Kim Sơn.