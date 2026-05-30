Đề xuất di dời ga Hà Nội ra Ngọc Hồi trong năm 2026

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND TP.Hà Nội kiến nghị xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di dời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội.

Theo đó, Vingroup đề xuất di dời ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP.Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng QL1 trong năm 2026.

Vingroup đề xuất di dời ga Hà Nội ra ga Ngọc Hồi trong năm 2026 để mở rộng QL1 ẢNH: TTXVN

Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách, thay thế ga Hà Nội. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, bàn giao mặt bằng tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng QL1.

Cụ thể, tập đoàn này đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn với khổ 1.435 mm và 1.000 mm, nhằm kết nối đường sắt Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía bắc. Tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

Để bảo đảm việc tổ chức hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân trong thời gian thực hiện các dự án, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Ga Hà Nội hiện là ga trung tâm của tuyến đường sắt Bắc - Nam, từ đây hành khách sẽ đến và đi tới các ga dọc tuyến miền Trung và miền Nam. Đường sắt Bắc - Nam chạy song song với QL1, đoạn ga Hà Nội tới ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng QL1 lên 16 làn xe.

Vị trí ga Ngọc Hồi cách ga Hà Nội hiện nay khoảng 14 km. Nếu triển khai di dời, hành khách đi các tỉnh phía nam sẽ phải di chuyển ra ga Ngọc Hồi, tàu hàng hoạt động ga Thường Tín, Ngọc Hồi đi theo tuyến vành đai phía đông Ngọc Hồi - Kim Sơn.

Theo quy hoạch sau năm 2030, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt đô thị trung tâm của Hà Nội. Trước đó, ngày 19.5, Vingroup đã khởi công dự án trục không gian QL1 gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Tuyến đường dài 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Mặt cắt ngang đường rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe song hành hai bên với tổng mức đầu tư 162.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.