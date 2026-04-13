Nối thông toàn bộ hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 13.4, máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 - ga Hà Nội, chính thức hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài 4 km qua 4 ga ngầm S9 - Kim Mã, S10 - Cát Linh, S11 - Văn Miếu, S12 - ga Hà Nội, thuộc Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Hồi tháng 2.2025, máy đào hầm TBM số 2 bắt đầu đào hầm và sau hơn 14 tháng thi công đến nay đã khoan tới ga ngầm S12 - ga Hà Nội.

Cùng với việc TBM số 1, với tên gọi "Thần tốc" đã hoàn thành hầm thứ nhất vào tháng 12.2025, việc hoàn thành hầm thứ hai đã nối thông toàn bộ tuyến hầm của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Theo thiết kế, phần ngầm bao gồm 4 km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm; hiện các hạng mục này đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ, riêng gói thầu CP03 đạt 76,69%.

Cạnh đó, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang tiếp tục được thi công các hạng mục kết cấu còn lại trong hầm, hoàn thiện dốc hạ ngầm (RAMP), các ga ngầm, đường chuyển làn, gara và thi công hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ...

Dự án đường sắt đô thị (metro) số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km (đã khai thác thương mại hồi tháng 7.2024), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.

Để phục vụ thi công 4 km hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, chủ đầu tư đã huy động 2 chiếc máy TBM có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.

Quá trình thi công hầm ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã gây ra nhiều sự cố "suối bùn" phun trào ở vỉa hè và khu dân cư.