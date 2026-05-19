Thời sự

Hà Nội khởi công tuyến đường 16 làn xe đầu tiên - trục không gian QL1A

Mai Hà
19/05/2026 09:56 GMT+7

Tuyến QL1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ tổng chiều dài khoảng 36,3 km sẽ được mở rộng lên 16 làn xe. Quy mô vốn gần 162.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào 2027.

Sáng nay 19.5, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup đã phối hợp khởi công dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ, ngành...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Tập đoàn Vingroup

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu vực phía nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến QL1A đoạn qua Hà Nội đã quá tải, ảnh hưởng tới năng lực lưu thông, phát triển logistics và tổ chức không gian đô thị.

"Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỉ đồng. Tuyến đường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian kinh tế đô thị.

Chủ tịch Hà Nội cũng kỳ vọng tuyến đường này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía nam Hà Nội; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Sẽ mở rộng tiếp nút giao Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến Đại Cồ Việt

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án sẽ góp phần vào quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục QL1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức. 

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Giai đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8 km, kết nối trung tâm thủ đô với cực tăng trưởng mới phía nam thành phố.

Dự án trục không gian QL1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80 km/giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.


Hà Nội: Người dân thuộc khu vực tái thiết đô thị được hỗ trợ như thế nào?

Để tái thiết đô thị, Hà Nội đề xuất 4 loại tiêu chí và dự kiến nhiều chính sách bồi thường, biện pháp hỗ trợ đối với chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi trong phạm vi thực hiện dự án.

