Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối 20.6, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh các thế hệ nhà báo trong và ngoài ngành công an nhân dân (CAND) tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

Tại buổi gặp mặt, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng và 13 lãnh đạo các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tặng bằng khen cho 10 cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng các thế hệ làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Chúc mừng toàn thể các thế hệ làm báo, đại tướng Lương Tam Quang cho hay, trải qua 100 năm, các thế hệ nhà báo đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng, góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh và giành được nhiều thành tựu vĩ đại.

Ví vũ khí sắc bén của nhà báo là cây bút, trang giấy, đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận lớp lớp các thế hệ nhà báo đã dùng vũ khí này để tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với giặc nội xâm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… và kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong lao động, chiến đấu cũng như trong bảo đảm ANTT.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lãnh đạo các đơn vị báo chí có nhiều đóng góp ẢNH: TUẤN MINH

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, với sự đồng hành của báo chí cách mạng, sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ nhà báo, người làm báo, công tác đảm bảo ANTT những năm gần đây đạt kết quả tốt. Cạnh đó, các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa.

"Báo chí cách mạng nói chung và báo chí trong CAND nói riêng đã trở thành kênh quan trọng giúp lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác công an; là cầu nối giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT", đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các thế hệ nhà báo.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: TUẤN MINH

Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn các thế hệ làm báo thời gian tới tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

Cạnh đó, nhà báo cũng cần tích cực, kịp thời thông tin về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích xuất sắc nhận bằng khen ẢNH: TUẤN MINH

Bộ trưởng Bộ Công an cũng mong muốn báo chí tiếp tục tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm và tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng CAND.