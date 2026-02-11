Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines: ‘Hành trình của hành khách bắt đầu từ website’

Website: Điểm chạm đầu tiên trong hành trình của hành khách

Thưa ông, vì sao Vietnam Airlines lại lựa chọn thời điểm này để ra mắt website mới?

Ông Nguyễn Quang Trung: Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi công nghệ và chuyển đổi số tác động trực tiếp đến cách mọi người sống, làm việc và trải nghiệm dịch vụ. Với ngành hàng không, hành trình của khách hàng ngày nay thường bắt đầu từ chiếc điện thoại hoặc máy tính, chứ không còn chỉ ở quầy vé như trước.

Việc ra mắt website mới cũng bám sát tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vietnam Airlines coi đây là kim chỉ nam để chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ sâu hơn vào mọi hoạt động, đặc biệt là trải nghiệm khách hàng.

Vì thế, website không còn đơn thuần là nơi cung cấp thông tin hay bán vé, mà đã trở thành một điểm chạm rất quan trọng trong toàn bộ hành trình của hành khách. Việc ra mắt website mới ở thời điểm này chính là bước đi tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số, với tinh thần xuyên suốt là lấy khách hàng làm trung tâm.

Đồng thời, đây cũng là cách chúng tôi làm mới "bộ mặt số" của Vietnam Airlines, thể hiện tinh thần tiên phong, phù hợp với thông điệp "Bay cao cùng khát vọng Việt Nam". Website sẽ là nơi đầu tiên để bạn bè quốc tế cảm nhận về một Vietnam Airlines hiện đại, chuyên nghiệp, cũng như một Việt Nam năng động, hội nhập nhưng vẫn giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ về định hướng, vai trò của nền tảng số trong hành trình hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm

Vậy đâu là những điểm khác biệt lớn nhất mà hành khách có thể cảm nhận ngay khi trải nghiệm website mới của Vietnam Airlines?

Điểm dễ nhận thấy nhất chính là giao diện mới, hiện đại, gọn gàng hơn và hoạt động mượt mà trên mọi thiết bị, từ máy tính đến điện thoại. Điều này giúp hành khách thao tác nhanh hơn và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ của Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, các tính năng quen thuộc như đặt vé, quản lý chuyến bay hay tra cứu quyền lợi hội viên Bông Sen Vàng đã được tích hợp thông minh và cá nhân hóa hơn. Đặc biệt, website mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý, đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng và tức thời.

Song song với tốc độ, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp hệ thống bảo mật. Với công nghệ mới, thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán của khách hàng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Ngoài ra, website mới còn kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Vietnam Airlines, từ mua bảo hiểm, tour du lịch, đặt khách sạn cho đến mua hàng miễn thuế trong tương lai, tất cả đều được gói gọn trên một nền tảng duy nhất.

Đây cũng là cách Vietnam Airlines từng bước hiện thực hóa mục tiêu "Bay cao khát vọng 5 sao", khi công nghệ được ứng dụng để nâng tầm trải nghiệm và mang đến cảm giác nhẹ nhàng, an toàn, thoải mái cho hành khách ngay từ những bước đầu tiên của hành trình.

Nền tảng số cho giai đoạn phát triển mới từ năm 2026

Website mới sẽ giữ vai trò như thế nào trong định hướng phát triển dài hạn của Vietnam Airlines, thưa ông?

Website mới là một phần rất quan trọng trong Chiến lược Chuyển đổi số tổng thể của Vietnam Airlines, đồng thời là nền tảng để Hãng triển khai các định hướng lớn từ năm 2026 trở đi.

Trước đó, chúng tôi đã từng bước số hóa trải nghiệm hành khách từ mặt đất đến trên không với các giải pháp như check-in sinh trắc học qua VNeID, check-in lounge cao cấp hay dịch vụ Internet trên tàu bay thân rộng. Website mới giúp kết nối tất cả những trải nghiệm này lại với nhau, tạo thành một hệ sinh thái số liền mạch và thống nhất.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã đưa vào vận hành chatbot AI, hỗ trợ khách hàng 24/7 trên Website, App, Facebook và Zalo chính thức. Chatbot có thể giúp tra cứu nhanh thông tin chuyến bay, hành lý, hoàn - đổi vé, check-in, các sản phẩm bổ trợ và chương trình hội viên Bông Sen Vàng, với khả năng hiểu và trả lời bằng nhiều ngôn ngữ. Khi cần hỗ trợ sâu hơn, hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với tư vấn viên.

Từ mua thêm hành lý, suất ăn cho đến đặt khách sạn hay tour du lịch, tất cả đều được gói gọn trên website mới của Vietnam Airlines

Có thể nói, website mới không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là nền tảng để Vietnam Airlines kết nối gần hơn với khách hàng, lan tỏa giá trị thương hiệu và đồng hành cùng hành khách trong giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian tới, Hãng sẽ tiếp tục mở rộng tích hợp các dịch vụ bổ trợ như khách sạn, tour du lịch và ưu đãi dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng, từng bước hoàn thiện trải nghiệm xuyên suốt trước, trong và sau chuyến bay.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!