Phó tổng thống Mỹ lạc quan về hòa bình ở Lebanon, ông Trump đe dọa tái chiến

Trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 21.6 đảm bảo với các quan chức Iran tại Thụy Sĩ rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đe dọa tái khởi động chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: "Iran phải ngay lập tức ngăn chặn các tay sai được trả lương cao của họ gây rối ở Lebanon", dường như ám chỉ các đồng minh Hezbollah của Iran tại Lebanon.

Các cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Buergenstock (Thụy Sĩ) thuộc sở hữu của Qatar là cuộc đàm phán đầu tiên được tổ chức theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ đã được nhất trí một tuần trước đó.

Bản ghi nhớ kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và ngừng mọi hoạt động thù địch, kể cả ở Lebanon, quốc gia mà Israel đã xâm lược vào tháng 3.

Nhưng Iran cho biết họ đã đóng lại eo biển này sau khi cho rằng Washington đã không thực hiện cam kết ngừng giao tranh ở Lebanon.

Iran nói thêm rằng các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật sẽ không đề cập đến các vấn đề thực chất như chương trình hạt nhân của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu khai mạc cuộc họp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Hội nghị thượng đỉnh gần Stansstad, Thụy Sĩ hôm 21.6 ẢNH: REUTERS

Ông Vance đã tìm cách giảm nhẹ tác động của bạo lực ở Lebanon, cho rằng đã có tiến triển trong việc chấm dứt thù địch tại đây.

"Tất nhiên, sẽ có những bất đồng về cách thức cụ thể để đạt được điều đó, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất tốt về những gì chúng ta đang đạt được ở Lebanon".

Nhưng ông Hossein Ghorbanzadeh, thành viên phái đoàn đàm phán của Tehran, đã nói với truyền thông nhà nước sau các cuộc đàm phán rằng "vấn đề Lebanon được nhấn mạnh hơn bất cứ điều gì khác".

Và thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố rằng Israel sẽ không được ở lại Lebanon, đồng thời cho biết nhóm này sẽ đáp trả bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía Israel.

Sau hai ngày không kích dữ dội của Israel và hỏa lực từ các tay súng Hezbollah nhắm vào các vị trí của Israel, hôm 21.3 dường như là ngày yên tĩnh nhất ở Lebanon sau một thời gian dài.

Người dân này bày tỏ hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc để ông có thể trở về nhà và tiếp tục công việc.

Biên bản ghi nhớ dự kiến 60 ngày đàm phán về các vấn đề như kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Trước khi những vấn đề này được giải quyết, Iran dự kiến sẽ nhận được các lợi ích kinh tế ban đầu, như miễn trừ trừng phạt và giải tỏa tài sản bị phong tỏa.