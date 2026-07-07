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Phó tổng thống Philippines bị luận tội
Video Thế giới

Phó tổng thống Philippines bị luận tội

La Vi - Khánh An

Thượng viện Philippines ngày 6.7 bắt đầu phiên tòa luận tội Phó tổng thống Sara Duterte, với phán quyết có thể ảnh hưởng việc bà tranh cử tổng thống vào giữa năm 2028.


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