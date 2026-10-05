Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau

Ngày 5.10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Văn Phụng, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó chánh thanh tra tỉnh. Sở Nội vụ Cà Mau cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phụng giữ chức Phó chánh thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (trái) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Phụng ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Phụng sinh năm 1981, quê quán ấp Phong Điền, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị trên cương vị mới, ông Phụng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác; giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phụng bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị.

Ông Phụng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ; chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với việc bổ nhiệm trên, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau gồm Chánh thanh tra Hoàng Phương Thảo và 4 phó chánh thanh tra: ông Nguyễn Thanh Toản, bà Đỗ Ái Ngọc, ông Trần Nguyễn Thanh Tâm và ông Nguyễn Văn Phụng.