Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng tặng quà tết tại Cà Mau

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/02/2026 16:24 GMT+7

Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến để thăm hỏi, chúc tết và trao tặng 2.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở tỉnh Cà Mau.

Trong 3 ngày, từ 13 đến 15.2, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đã đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới... để thăm hỏi, chúc tết và trao tặng 2.000 suất quà tết cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, đồng bào Khmer, học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Cà Mau. Kinh phí tặng quà 2 tỉ đồng, do ông Võ Văn Dũng vận động Ngân hàng VietinBank ủng hộ.

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng tặng quà Tết tại Cà Mau - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, sáng 15.2, ông Võ Văn Dũng đến thăm hỏi, trao tặng 300 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc Khmer, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 14.2, ông đã gặp gỡ, chúc tết các gia đình chính sách, người có công tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, thuộc ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) đón xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng tặng quà Tết tại Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Dũng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến, đồng thời biểu dương những đóng góp, hy sinh to lớn của nhân dân vùng căn cứ Cái Chanh.

Ông Võ Văn Dũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, ông Dũng đã trao tặng 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có công.

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng tặng quà Tết tại Cà Mau - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho các thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đồng thời, trao tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách và thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ, thuộc xã Châu Thới (Cà Mau).

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng tặng quà Tết tại Cà Mau - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Võ Văn Dũng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời biểu dương các thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ của xã Châu Thới, dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cụ vẫn đều đặn thắp hương, thể hiện lòng thành kính đối với Bác Hồ.

Tin liên quan

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc tết tại tỉnh Cà Mau

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc tết tại tỉnh Cà Mau

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, trao quà cho hộ nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Khám phá thêm chủ đề

Võ Văn Dũng Tết Nguyên đán cà mau Quà tết Phó trưởng ban Nội chính Trung ương tặng quà tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận