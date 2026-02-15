Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng tặng quà tết tại Cà Mau

Trong 3 ngày, từ 13 đến 15.2, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đã đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới... để thăm hỏi, chúc tết và trao tặng 2.000 suất quà tết cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, đồng bào Khmer, học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Cà Mau. Kinh phí tặng quà 2 tỉ đồng, do ông Võ Văn Dũng vận động Ngân hàng VietinBank ủng hộ.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, sáng 15.2, ông Võ Văn Dũng đến thăm hỏi, trao tặng 300 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc Khmer, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 14.2, ông đã gặp gỡ, chúc tết các gia đình chính sách, người có công tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, thuộc ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) đón xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Dũng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến, đồng thời biểu dương những đóng góp, hy sinh to lớn của nhân dân vùng căn cứ Cái Chanh.

Ông Võ Văn Dũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, ông Dũng đã trao tặng 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có công.

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho các thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đồng thời, trao tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách và thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ, thuộc xã Châu Thới (Cà Mau).

Ông Võ Văn Dũng tặng quà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Võ Văn Dũng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời biểu dương các thành viên Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ của xã Châu Thới, dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cụ vẫn đều đặn thắp hương, thể hiện lòng thành kính đối với Bác Hồ.