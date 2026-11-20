Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG

Ngày 20.11, Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình II (VOV College) tại TP.HCM tổ chức lễ khai giảng niên khóa 2026-2027, kết hợp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm nhà trường được nâng cấp lên CĐ.

Đẩy mạnh đào tạo gắn với thực tiễn

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết các chính sách hiện tại, nhất là Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với hoạt động dạy và học.

Trong đó, có yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý về tổ chức dạy học; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp với thị trường lao động...

Ở sự kiện, ông Đỗ Tiến Sỹ đánh giá cao những kết quả lẫn nỗ lực đổi mới của VOV College, kể rằng sự tăng trưởng tích cực đã giúp đáp ứng những tin tưởng của phụ huynh, người học cũng như nhu cầu của xã hội. Ông mong rằng thời gian tới, nhà trường sẽ đẩy mạnh gắn lý thuyết với thực hành, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hoạt động đào tạo ngày càng gần với hơi thở của nghề.

"Thầy cô giáo phải có tình yêu thương, tương trợ, lấy chữ tín của nghề làm trọng. Bản thân các thầy cô là người dạy học nhưng cũng cần phải học tiếp những tri thức mới từ xã hội và từ trao đổi với nhau, thông qua những hội thảo chuyên đề, giáo án, bài giảng mẫu, đặc biệt cần quan tâm tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)", ông Đỗ Tiến Sỹ đặt ra nhiều kỳ vọng với đội ngũ giảng viên trong bối cảnh công nghệ phát triển.

Bên cạnh đó, ông còn kỳ vọng sinh viên không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn, mà còn rèn giũa những kỹ năng mềm nhất là cách làm việc nhóm hiệu quả.

Trong bài phát biểu, ông Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ rằng trong một năm vừa qua, cả hệ thống chính trị có nhiều quyết sách để đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn với công tác tuyên truyền, truyền thông, cũng như với hoạt động đào tạo trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình trong quá trình góp sức cho các mục tiêu chung.

Tích hợp AI trong từng ngành học

Tại sự kiện, tiến sĩ Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng VOV College, cho biết từ 1.4.2026, trường chính thức được ghi tên trong tổ chức của bộ máy VOV - hiện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. "Đây là dấu mốc đặc biệt về vị thế và định hướng phát triển lâu dài - tạo điều kiện để nhà trường gắn kết sâu sắc hơn với hệ sinh thái truyền thông của VOV", ông nói.

Trải qua 48 năm - trong đó có 20 năm ở bậc CĐ - VOV College đã cấp bằng tốt nghiệp CĐ cho hơn 8.000 người học cùng hơn 10.000 chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Trường đã phát triển từ 3 lên 7 ngành, đồng thời tăng mạnh quy mô đào tạo và cơ sở vật chất. Hiện tại, trường cũng tự chủ 100% chi phí hoạt động thường xuyên, theo ông Kim Ngọc Anh.

Ông thông tin thêm, 2026 là năm đầu sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp được trả lương. Và từ khóa tuyển sinh 2026, trường nghiên cứu cập nhật chương trình, chính thức tích hợp ít nhất một môn học chuyên sâu về ứng dụng AI gắn với nghề nghiệp trong mỗi ngành đào tạo, giúp chuyển dịch từ hoạt động tập huấn công nghệ sang cấu phần học tập trong chương trình chính khóa.

"Công nghệ, AI và môi trường truyền thông số hiện nay mở ra những cơ hội chưa từng có, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Do vậy, sinh viên cần học cách làm chủ công nghệ, đừng để công nghệ xóa nhòa tư duy và bản sắc của mình. Hãy sáng tạo nhưng luôn có trách nhiệm với những gì mình tạo ra. Hãy nuôi dưỡng khát vọng thành công bằng tinh thần học tập và thái độ làm việc nghiêm túc, tử tế", ông Kim Ngọc Anh nhắn nhủ người học.

Tiến sĩ Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng VOV College, đánh trống khai giảng năm học mới ẢNH: NGỌC LONG

Trao đổi bên lề, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho hay việc tích hợp AI trong đào tạo xuất phát từ thực tế nhiều lĩnh vực - nhất là ở mảng báo chí-truyền thông - đang chịu sự tác động mạnh mẽ của AI. "Trường không dạy sinh viên cách dùng một công cụ nhất định, mà giúp các bạn biết tư duy khi ứng dụng AI vào công việc thực tế, cũng như việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm khi dùng AI", vị này chia sẻ.

Dịp này, VOV College cũng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 7 nhà giáo, và trao 20 suất học bổng cho thủ khoa 7 ngành đào tạo cùng 13 sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng được trao tặng bằng khen của Tổng giám đốc VOV dịp 20 năm nâng cấp lên CĐ.