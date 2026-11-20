Khoảnh khắc cô trò Trường THPT Bình Hưng Hoà (TP.HCM) tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra hôm 19.11

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lời chúc ý nghĩa gửi nhà giáo

Cô Huỳnh Thị Kiều Nhi, nhà đào tạo giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm TESOL Simple Education (TP.HCM), kiêm giảng viên Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn (TP.HCM), gợi ý phụ huynh và học sinh 10 lời chúc dành tặng thầy cô trong ngày đặc biệt.

1. Happy Vietnamese Teachers’ Day! Thank you for all your hard work - Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy cô vì những vất vả đã qua.

2. Wishing you good health and endless happiness - Chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

3. Thank you for your patience with us every single day - Cảm ơn thầy cô đã kiên nhẫn với chúng em mỗi ngày.

4. May all your days be as bright as your smile - Chúc mỗi ngày của thầy cô đều rạng rỡ như nụ cười của thầy cô.

5. Thank you for being our guide, our friend, and our inspiration - Cảm ơn thầy cô đã là người dẫn đường, người bạn và nguồn cảm hứng của chúng em.

6. Wishing you a peaceful life and a happy family - Chúc thầy cô cuộc sống bình an và gia đình hạnh phúc.

7. Thank you for teaching us not only knowledge but also how to be a good person - Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em không chỉ kiến thức mà còn cả cách làm người.

8. May you stay young, beautiful, and full of passion for teaching - Chúc thầy cô luôn trẻ đẹp và giữ mãi lửa nghề.

9. Wishing you a year full of good students and good news - Chúc thầy cô một năm toàn học trò ngoan và tin vui.

10. May you have a joyful and easygoing year - Chúc thầy cô mỗi ngày thêm niềm vui, bớt áp lực.

Thành ngữ về công tác sư phạm

Anh Lê Huỳnh Đức, Giám đốc Trung tâm IELTS Huỳnh Đức (Đà Nẵng), gợi ý bạn đọc 10 thành ngữ tiếng Anh (idiom) liên quan đến các hoạt động sư phạm, đi cùng đó là cách áp dụng trong câu.

1. Teacher’s pet: Học trò cưng, thường sử dụng để chỉ bản thân.

Cách dùng: I was definitely the teacher’s pet in Ms. Lan’s class! - Tôi chắc chắn là học trò cưng của cô Lan trong lớp!

2. Show someone the ropes: Hướng dẫn ai đó những điều cơ bản khi mới bắt đầu.

Cách dùng: Thank you for showing me the ropes when I first started learning English - Cảm ơn thầy cô đã hướng dẫn em những điều cơ bản khi em mới bắt đầu học tiếng Anh.

3. Lead by example: Dạy bằng chính hành động của mình, làm gương cho người khác.

Cách dùng: You’ve always led by example, and that taught me more than any textbook - Thầy cô luôn làm gương bằng chính hành động của mình và điều đó dạy em nhiều hơn bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào.

4. Practise what you preach: Nói sao làm vậy, nói đi đôi với làm.

Cách dùng: My teacher always practises what she preaches - Giáo viên của tôi luôn làm đúng những điều mình giảng dạy.

5. Go the extra mile: Làm nhiều hơn mức được yêu cầu.

Cách dùng: Thank you for always going the extra mile for us - Cảm ơn thầy cô vì luôn tận tâm và dành cho chúng em nhiều hơn những gì được mong đợi.

6. Bring out the best in someone: Giúp ai đó phát huy khả năng tốt nhất của họ.

Cách dùng: You have a gift for bringing out the best in every student - Thầy cô có sở trường trong việc giúp mỗi học sinh phát huy hết tiềm năng của mình.

7. A light-bulb moment: Khoảnh khắc vỡ òa khi nhận ra vấn đề.

Cách dùng: Your lesson on tenses gave me a real light-bulb moment - Bài học của thầy cô về các thì trong tiếng Anh đã giúp em thực sự hiểu ra vấn đề.

8. Open someone’s eyes: Giúp ai đó nhận ra hoặc hiểu ra điều trước đây họ chưa thấy.

Cách dùng: You opened my eyes to the beauty of the English language - Thầy cô đã giúp em khám phá được vẻ đẹp của ngôn ngữ Anh.

9. Pass with flying colours: Xuất sắc vượt qua kỳ thi.

Cách dùng: Thanks to you, I passed IELTS with flying colours - Nhờ có thầy cô, em đã đạt kết quả IELTS xuất sắc.

10. Teach someone a lesson: Cho ai đó một bài học, thường mang hàm ý trừng phạt để không tái diễn vi phạm.

Cách dùng: The teacher taught him a lesson after he repeatedly cheated on exams - Giáo viên đã cho anh ấy một bài học sau nhiều lần gian lận khi thi cử.

"Đây là 'bẫy' hay gặp vì cụm này không mang hàm ý tích cực, thế nên không dùng trong lời tri ân thầy cô. Muốn cảm ơn thầy cô dạy mình điều quý giá, các bạn nên dùng 'You taught me a valuable lesson' (thầy cô đã dạy cho chúng em bài học quý giá)", thầy Lê Huỳnh Đức lưu ý.