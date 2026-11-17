Cả hai thầy cô, tuy khác hướng đi nhưng đều có chung mục đích: giúp những cô cậu học trò thêm yêu môn học mình đứng lớp.

Cô Nguyễn Thị Kim Túc nhiều năm qua ứng dụng công cụ AI vào công tác chuyên môn và bài giảng cho học sinh Ảnh: NVCC

Chi tiền triệu cho công cụ AI

Cô Nguyễn Thị Kim Túc, giáo viên (GV) toán ở Trường THPT Thành Nhân và Trường THPT Lý Thái Tổ cơ sở Phạm Văn Chiêu (TP.HCM), những năm qua đã dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhiều đầu việc hành chính và chuyên môn. Cô sử dụng AI phác thảo bố cục biên bản họp phụ huynh, thư ngỏ, bảng tiêu chí đánh giá (rubric), dựng khung kế hoạch bài giảng; gợi ý câu hỏi, bài tập; hỗ trợ làm sản phẩm đa phương tiện, phiếu học tập, game tương tác...

"Trước đây, với một tiết học có bối cảnh thực tế, phiếu học tập, bài tập phân hóa có thể mất tới 3 - 4 tiếng chuẩn bị. Còn nay, AI giúp tôi lên ý tưởng và dựng bản phác thảo chỉ trong khoảng 30 - 45 phút. Sau đó tôi chỉ cần kiểm tra, chỉnh sửa trước khi hoàn thiện và đưa vào lớp", cô chia sẻ. "Giá trị lớn nhất AI mang đến là giúp tôi bớt loay hoay những khâu ban đầu, từ đó có thêm thời gian cho học sinh (HS)", cô nói thêm.

Trung bình, mỗi tháng cô Kim Túc chi khoảng 500.000 - 1 triệu đồng cho các công cụ AI, dù luôn ưu tiên dùng bản miễn phí. Ngoài ra, cô đầu tư nhiều thời gian để học cách dùng các công cụ và phương pháp rà soát kết quả sao cho phù hợp. "Rất đáng tiền", cô Túc khẳng định, nhất là khi ứng dụng AI có thể trực quan hóa những kiến thức toán học trừu tượng và giúp HS kết nối tri thức đã học vào đời sống thực tiễn.

Cô Nguyễn Thị Kim Túc cho rằng AI hỗ trợ tạo câu chuyện, hình ảnh, học liệu, còn giá trị của tiết học nằm ở cách GV đặt câu hỏi, dẫn dắt, giúp HS tự tìm ra quy luật toán học

Ảnh: NVCC

Cô Túc lấy ví dụ trong tiết học toán ứng dụng logarit vào đo lường độ pH, thay vì chỉ truyền đạt lý thuyết đơn thuần, cô cho HS nhập vai thành những điều tra viên trong một vụ án ô nhiễm môi trường. Các bạn tham gia giải nhiều manh mối bằng cách vận dụng công thức tính toán để hiểu ý nghĩa thang đo logarit, chỉ số pH, nồng độ ion H+..., thay vì chỉ dừng ở việc biết cách bấm máy tìm đáp số.

"Song, tôi luôn phân biệt sự hào hứng với việc thực sự hiểu bài. Sau hoạt động, tôi vẫn cần hỏi lại vì sao các em làm như vậy, yêu cầu giải thích kết quả và vận dụng vào bài toán khác. Với tôi, AI hỗ trợ tạo câu chuyện, hình ảnh, học liệu, còn giá trị của tiết học nằm ở cách GV đặt câu hỏi, dẫn dắt, giúp HS tự tìm ra quy luật toán học", cô nhìn nhận, đồng thời nhấn mạnh: "Trách nhiệm với bài dạy và học trò vẫn mãi thuộc về người thầy".

Đó cũng là lý do cô Túc tâm niệm GV phải luôn chịu trách nhiệm chuyên môn khi sử dụng AI, xem đây là trợ lý để trao đổi ý tưởng và hỗ trợ chứ không phải công cụ làm thay. Chẳng hạn với từng sản phẩm do AI tạo ra, cô luôn tự tay chọn lọc, giải lại từng bài, đối chiếu đáp số và điều chỉnh cách diễn đạt cho vừa sức với HS lớp mình. Hay khi ứng dụng trong công tác hành chính, cô luôn rà soát lại theo thực tế và quy định của nhà trường.

Thầy Phan Thiệu Sang luôn đau đáu phải truyền đạt cho học sinh những bài học tiếng Anh vừa dễ hiểu, vừa tường tận Ảnh: NVCC

Ngoài ra, cô cũng giữ vững nguyên tắc bảo vệ riêng tư của HS khi dùng AI, không đưa thông tin nhận diện, hồ sơ học tập hay hoàn cảnh riêng của các em lên nền tảng AI. Cô cũng khuyến khích HS dùng AI để tìm gợi ý nhưng vẫn phải tự suy nghĩ, đối chiếu và tự giải thích kết quả AI cung cấp, cũng như học cách bảo vệ lập luận của mình. Công nghệ phải giúp HS học tốt hơn chứ không phải ngược lại, cô nhắn nhủ.

Thầy giáo THCS đặt mục tiêu tiến sĩ

Thầy Phan Thiệu Sang, GV tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), lúc nào cũng đau đáu phải truyền đạt cho HS những bài học vừa dễ hiểu, vừa tường tận, đặc biệt trong những nội dung căn bản như word form (cách biến đổi một từ gốc để tạo ra các loại từ khác trong cùng ngữ cảnh). Đó là nguyên nhân thầy chủ động chinh phục các bằng cấp học thuật cao hơn như thạc sĩ và dự kiến hành trình tiếp theo sẽ là tiến sĩ.

"Nhiều người cũng đặt câu hỏi chỉ dạy THCS thôi thì học lên tiến sĩ làm gì. Nhưng thực tế trong quá trình công tác, nhiều vấn đề tôi chỉ có thể truyền đạt cho các em như cách mình từng được dạy hoặc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chứ không hiểu rõ ngọn nguồn và lý giải dưới góc độ khoa học. Đây là một hạn chế và hành trình đào sâu tri thức có thể giúp tôi khắc phục điều này", thầy Sang kể.

Thầy Phan Thiệu Sang lồng ghép STEM vào nội dung giảng dạy và tạo cơ hội cho HS thuyết trình Ảnh: NVCC

Gần đây, để chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ứng tuyển nghiên cứu sinh, thầy Sang đăng ký tham gia một trại hè về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tại Đà Nẵng, dù đang bộn bề công tác trước thềm năm học mới. Kết quả, chuyến đi không chỉ cung cấp cho thầy những điều cần biết trong giai đoạn tiền tiến sĩ, mà còn truyền cảm hứng cho thầy vững tin hơn vào lựa chọn của mình.

Thầy Sang cũng đang ứng dụng trực tiếp những tri thức đã học vào bài giảng. Thay vì chỉ kiểm tra bài cũ theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận trên giấy như trước kia, thầy lồng ghép STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) vào nội dung giảng dạy và tạo cơ hội cho HS thuyết trình, được đánh giá dựa trên rubric. Thầy cũng đề xuất lập câu lạc bộ tiếng Anh và mở hoạt động tranh tài hùng biện bằng tiếng Anh cho HS trường.

"Những hoạt động này có thể giúp các em trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh", thầy Phan Thiệu Sang chia sẻ.