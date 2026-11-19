"Mái nhà" tri thức của trẻ mồ côi

Anh Nguyễn Minh Hậu, 23 tuổi, từng là giáo viên (GV) toán tại một trường THPT và hiện là Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Ươm mầm Đức Trí thuộc Xã đoàn Châu Thành. Cách đây hơn 2 năm, anh đã thành lập "lớp học 0 đồng" để làm nơi dạy văn hóa và kỹ năng cho nhiều học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hầu hết là trẻ em mồ côi sống nương tựa vào ông bà hoặc phải tự mưu sinh nơi phố thị.

Tại đây, HS được học môn văn và toán, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS, để nhận diện mặt chữ, từ đó biết đọc, biết viết và cả tính toán cơ bản. Các em còn được học các kỹ năng như tiếng Anh, tin học, làm việc nhóm, diễn đạt... "Lớp học 0 đồng" thường diễn ra từ 7 - 19 giờ 30 vào mỗi chủ nhật, vừa miễn học phí vừa cung cấp đủ 3 bữa trong ngày. Tới nay, đã có hơn 65 HS hưởng lợi từ chương trình.

Anh Nguyễn Minh Hậu, Chủ nhiệm CLB Ươm mầm Đức Trí thuộc Xã đoàn Châu Thành ẢNH: NVCC

"Các bạn nhỏ cần học gì, chúng tôi đều đáp ứng cái đó", anh nhấn mạnh, cho biết thêm bản thân đã phải tìm kiếm, xác minh từng trường hợp HS để mời các bạn đến lớp học.

"Chúng tôi xác định lớp là nơi xóa mù chữ tạm thời cho các em, và ai có nguyện vọng học tiếp chương trình chính khóa ở trường phổ thông chúng tôi đều hết lòng hỗ trợ. Chỉ có điểm khó khăn là các em còn phải kiếm tiền phụ giúp gia đình hoặc nuôi sống bản thân, cho nên nhiều em phải tranh thủ bán vé số nhiều hơn hoặc làm nhiều việc hơn vào những hôm trong tuần để dành thời gian cuối tuần đi học", anh Hậu chia sẻ.

Điểm nổi bật của lớp học là không kêu gọi nhà hảo tâm hay nhận đóng góp từ những người xung quanh mà tất cả đều tới từ chính tiền túi của chàng trai trẻ, trung bình 6 triệu đồng mỗi tháng. Bởi lẽ anh Hậu muốn lớp học hoàn toàn miễn phí, nơi trẻ không cần đóng học phí, sinh hoạt phí và cũng không chịu bất kỳ điều kiện ràng buộc nào. "Tôi mong các em tập trung hoàn toàn vào việc học", anh nói.

Phạm Hoàng Kha đảm nhận dạy toán từ lớp 1 tới lớp 9 cho HS ẢNH: NVCC

Nhưng anh Hậu cũng nhận định tài chính là một thách thức đáng kể. Trước đây, nguồn kinh phí chủ yếu đến từ việc kinh doanh quán ăn. Song hiện tại, quán ăn không còn và công việc cũng nhiều bấp bênh, anh phải xoay sở đủ nghề từ dạy học, phục vụ, bưng bê để có tiền lo cho những bạn nhỏ. "Chi phí duy trì lớp đang cao hơn thu nhập nên tôi cũng đang phải vay thêm bên ngoài và từ từ đắp lại. Trong sinh hoạt, tôi cũng chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để có dư lo cho các em", anh Hậu bộc bạch.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Dù đối diện nhiều khó khăn, anh Hậu không tỏ ra nản chí mà coi đây là động lực để làm hết sức mình. Và hành trình của chàng trai quê An Giang không hề đơn độc khi đồng hành cùng anh còn có đội ngũ tình nguyện viên (TNV), chủ yếu là HS và sinh viên (SV), với số lượng tầm 25 người, trong đó có nhiều SV đang học ngành sư phạm. "Tất cả đều đến với lớp nhờ tình thương với trẻ em", anh nói.

Một buổi học trong “lớp học 0 đồng”, HS được học môn văn và toán ẢNH: NVCC

Là một trong những TNV đồng hành với "lớp học 0 đồng" từ những ngày đầu, Phạm Hoàng Kha, SV năm 3 ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Kiên Giang (An Giang), đang đảm nhận công việc dạy toán từ lớp 1 tới lớp 9 cho HS nhờ thế mạnh ở bộ môn này. Anh kể ban đầu cũng có chút lo lắng vì xuất phát điểm không phải ngành sư phạm; nhưng khi tiếp xúc với các em, anh nhận ra quan trọng nhất là sự kiên trì và trách nhiệm.

Kha kể thêm đến nay anh vẫn nhớ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm ngoái, khi anh được tặng một bức tranh chân dung do chính các bạn trong lớp chung tay vẽ. Điều này giúp anh thêm thấu hiểu cảm xúc của HS, biết rằng các bạn thật sự biết ơn và trân trọng lớp học. "Tương lai tới, dù phải lo cho công việc sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn hy vọng có thể tham gia dạy học từ xa và ủng hộ kinh phí cho CLB", anh nói.

Thấu hiểu nghĩa cử cao đẹp của anh Hậu và xuất phát từ thực tế quanh địa phương có nhiều sông, hồ..., một GV khác cũng đang tổ chức cho HS "lớp học 0 đồng" học bơi miễn phí vào một số ngày trong tháng để các bạn vừa biết bảo vệ mình, vừa biết cách xử lý và hỗ trợ khi chứng kiến tai nạn đuối nước.