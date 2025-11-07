Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20

Đình Huy
07/11/2025 07:11 GMT+7

Tại buổi kiểm tra, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách đánh giá cao về thẩm mỹ, chất lượng các hạng mục sửa chữa, cải hoán và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với tàu 20.

Ngày 6.11, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tiến độ sửa chữa tàu 20 (thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) tại Nhà máy X46 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân).

Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20- Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách kiểm tra các phương án sửa chữa tàu 20

ẢNH: ĐẶNG TÙNG

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Nhà máy X46 và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã báo cáo với chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách về thời gian, tiến độ, chất lượng và các phương án sửa chữa tàu. Nhà máy X46 và các đối tác cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sau kiểm tra, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân đánh giá cao về thẩm mỹ, chất lượng các hạng mục sửa chữa, cải hoán và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với tàu 20 và các tàu đang sửa chữa tại Nhà máy X46.

Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20- Ảnh 2.
Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20- Ảnh 3.
Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20- Ảnh 4.
Phó tư lệnh Hải quân kiểm tra tàu hộ vệ săn ngầm 20- Ảnh 5.

Một số hình ảnh khác về buổi kiểm tra

ẢNH: ĐẶNG TÙNG

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách yêu cầu Nhà máy X46 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Quân chủng, Vùng 3 Hải quân đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, sớm bàn giao tàu 20 cho đơn vị để đưa vào thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Tàu 20 là tàu săn ngầm lớp Pohang thứ hai Việt Nam nhận từ Hàn Quốc từ năm 2018. Tàu dài 88 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng choán nước 1.300 tấn, tầm hoạt động 7.400 km.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, sau khi được Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp nhận, tàu 20 đã được hiện đại hóa một số trang thiết bị nhằm nâng cao hơn nữa tính năng kỹ thuật của tàu cũng như khả năng khai thác sử dụng vũ khí trang bị. Hệ thống vũ khí chính của tàu 20 bao gồm: 2 khẩu pháo Oto Melara 76 mm; 2 khẩu pháo Oto Breda 40 mm; 6 ống phóng ngư lôi MK32; 2 giàn thả bom chìm MK9; hệ thống phóng nhiễu MK33.

Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, tàu 20 cũng thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và nhiều hoạt động mang tầm quốc tế. Mỗi chuyến đi của tàu là hành trình của "sứ giả hòa bình" đại diện cho Quân chủng Hải quân, quân đội và đất nước giao lưu với bạn bè quốc tế.

Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển

Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển

Vùng 1 Hải quân đã tiến hành huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày, ban đêm và thực hành bắn ngư lôi trên vùng biển Quảng Ninh.

tàu 20 tàu hộ vệ săn ngầm 20 Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng
