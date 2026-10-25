Phở Việt vươn tầm thế giới: Câu chuyện văn hóa chạm tới trái tim thực khách

Đó là mùi thơm nồng ấm, ngọt ngào của quế hồi, thảo quả quyện vào hương vị đậm đà của nước dùng được ninh nhừ từ xương và thịt suốt nhiều giờ liền. Chỉ cần làn hương ấy khẽ lướt qua nơi sống mũi, bao ký ức rộn rã nơi góc phố quê nhà lập tức "bật switch" quay về.

Nhưng lần này, không gian gợi nhớ ấy không nằm ở Hà Nội hay bất kỳ con phố quen thuộc nào trên đất Việt, mà đang hiện diện đầy tinh tế giữa lòng Nhật Bản, trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Food Festival 2026. Một mùi hương tưởng chừng đơn sơ nhưng lại có "siêu năng lực" kéo những trái tim đồng điệu xích lại gần nhau giữa không khí lễ hội nhộn nhịp nơi xứ người.

Acecook và Phở Đệ Nhất: Tự hào đồng hành đưa tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế

Chinh phục thị trường Nhật Bản chưa bao giờ là một bài toán dễ đối với bất kỳ thương hiệu ẩm thực nào. Người Nhật nổi tiếng siêu kỹ tính: họ không chỉ ăn bằng vị giác, mà thưởng thức bằng sự tin tưởng khắt khe về tiêu chuẩn an toàn và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ.

Tự hào là nhà đồng hành chính thức trong hành trình đưa tinh hoa phở Việt vươn tầm UNESCO, Acecook Việt Nam cùng thương hiệu Phở Đệ Nhất đã mang đến sự kiện một góc nhìn mới cực kỳ hiện đại: Làm sao để giữ trọn vẹn cái "hồn" cùng hương vị mộc mạc của phở truyền thống trong một gói phở ăn liền tiện lợi?

Phở Đệ Nhất đã trả lời câu hỏi đó bằng một quy trình chế biến kỳ công và trọn vẹn tâm huyết. Sự tỉ mỉ nằm ở 12 giờ hầm xương thật và thịt thật để tạo nên vị nước dùng đậm đà, ngọt thanh quyến rũ, kết hợp hoàn hảo cùng sợi phở dai mềm thấm đượm gia vị. Sự kết hợp giữa tính tiện lợi hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt đã giúp Phở Đệ Nhất từng bước "đốn tim" và chinh phục khẩu vị vô cùng tinh tế của thực khách Nhật Bản.

Bên cạnh không gian trưng bày "Di sản Phở Việt" lắng đọng, gian hàng trải nghiệm của Phở Đệ Nhất với các hoạt động tương tác, minigame sôi nổi cùng những phần quà mang đậm nét văn hóa Việt đã trở thành điểm "check-in" đầy gần gũi. Bạn trẻ Nhật Bản và du khách quốc tế không chỉ biết đến một sản phẩm phở tiện lợi chuẩn vị Việt, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần "Cook Happiness with Innovation" - đổi mới để nâng tầm hạnh phúc mà Acecook Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi.

Bát phở - Không chỉ là món ăn, đó là "DNA văn hóa" người Việt

Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao đi xa đến đâu, chỉ cần ngửi thấy mùi phở là người ta lại thấy lòng mình dịu lại như vừa bước chân về nhà?

Phở từ lâu đã vượt qua ranh giới của một định nghĩa ẩm thực thông thường. Món ăn này không đơn thuần là sự kết hợp giữa bánh phở dai mềm, miếng thịt bò tươi ngon hay thứ nước dùng thơm ngào ngạt gia vị truyền thống.

Phở chứa đựng cả một "vũ trụ ký ức" của người Việt. Đó là tiếng xe gõ lách cách góc phố cũ lúc tờ mờ sáng, là gánh phở gập ghềnh gánh cả tuổi thơ của bao thế hệ, là nếp sinh hoạt mộc mạc nhưng chan chứa tình thân được gìn giữ vẹn nguyên qua bao biến động thời cuộc.

Bát phở cũng cực kỳ "linh hoạt", thích ứng với từng vùng miền, hòa nhập vào đời sống muôn màu nhưng chưa từng mất đi cái bản chất đậm đà, bao dung vốn có.

Chính vì cái "hồn" sống động và sức sống bền bỉ ấy, phở Việt không nằm yên trong những cuốn sách lịch sử hay tủ kính bảo tàng. Món ăn này sống trọn vẹn trong lòng đời thực và nay đang bước những bước vô cùng vững chắc trên hành trình vươn tầm thế giới.

Tại Vietnam Food Festival 2026, khu trưng bày "Di sản Phở Việt" do Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội mang tới không chọn cách nấu phở tươi tại chỗ, mà kiến tạo một không gian triển lãm vô cùng "chill" nhưng giàu tính nghệ thuật.

Qua từng thước phim tư liệu sống động, từng khung hình visual nịnh mắt và những câu chuyện kể chiều sâu, triển lãm không chỉ tái hiện lại chặng đường lịch sử của món ăn "quốc hồn quốc túy", mà còn lan tỏa trọn vẹn lòng tự hào cùng bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Để Phở Việt chạm tới trái tim thế giới

Từ danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia dành cho "phở Hà Nội" và "phở Nam Định" cho đến mục tiêu hiện diện kiêu hãnh trên bản đồ di sản thế giới cùng UNESCO, đó là một hành trình vươn xa cần sự chung tay của cả cộng đồng. Đưa tinh hoa ẩm thực dân tộc vươn xa, không phải bằng những điều xa xỉ phô trương, mà bằng chính hương vị chân thật, gần gũi và đầy tự hào.

Sự đồng hành bền bỉ của Acecook Việt Nam và Phở Đệ Nhất chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần này. Mỗi gói phở mang hương vị quê nhà được trao tay nơi xứ người hôm nay không chỉ xoa dịu nỗi nhớ thương của những đứa con xa xứ, mà còn gieo vào lòng bạn bè quốc tế một tình yêu dịu dàng, sự trân trọng sâu sắc dành cho văn hóa Việt Nam. Hành trình di sản ấy vẫn đang tiếp diễn, rạng rỡ và tràn đầy cảm hứng!