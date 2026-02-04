Phối cảnh QL1 TP.HCM sau khi mở rộng gấp 3 lần, xóa nút thắt về miền Tây

Mở rộng QL1 là 1 trong 4 dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP.HCM được triển khai hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Thành phố đã tổ chức thi tuyển kiến trúc và phương án đạt giải cao nhất mang mã số QL02, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (Tedi South), thực hiện.

Sau mở rộng, 6 - 8 làn xe chính giữa tuyến (tốc độ 80 km/giờ) phục vụ xe lưu thông nhanh, có thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/giờ) phục vụ xe máy, xe hỗn hợp và không thu phí

Theo kế hoạch đã được UBND TP.HCM phê duyệt, dự án nâng cấp, mở rộng QL1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng.

Dự án còn bao gồm hạng mục xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn.

Cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ QL1 và đường Kinh Dương Vương sẽ có quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa

Nút giao cũng sẽ được thiết kế có đảo tròn giúp giảm xung đột các hướng đi, kết hợp nhiều hạng mục cảnh quan xung quanh

Vòng xoay phía dưới nút giao được thiết kế các hạng mục mỹ thuật nhằm tăng mỹ quan và tăng tính nhận diện. Trong đó, điểm nhấn ở khu vực này sẽ có trụ phát sáng, mang hình tượng vương miện của thủy tổ Kinh Dương Vương

Phương án thiết kế các hướng đi và tổ chức giao thông ở khu vực nút giao với đường Kinh Dương Vương

Cầu Bình Điền nằm trên quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm - phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2. Diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha

Bên cạnh đó, nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ QL1 và đường Nguyễn Văn Linh sẽ được thiết kế hoàn chỉnh với phạm vi QL1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m. Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim QL1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m

Tại nút giao Bình Thuận bố trí cầu đi bộ để thuận tiện và an toàn cho người dân qua lại

UBND TP.HCM giao chính quyền các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý 2 và 3/2026, đảm bảo điều kiện để khởi công dự án trong quý 4/2026; hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý 4/2028.



