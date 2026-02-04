Phối cảnh QL1 TP.HCM sau khi mở rộng gấp 3 lần, xóa nút thắt về miền Tây

QL1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh) sẽ được đầu tư mở rộng gấp 3 lần.
Mở rộng QL1 là 1 trong 4 dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP.HCM được triển khai hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Thành phố đã tổ chức thi tuyển kiến trúc và phương án đạt giải cao nhất mang mã số QL02, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (Tedi South), thực hiện.
Theo kế hoạch đã được UBND TP.HCM phê duyệt, dự án nâng cấp, mở rộng QL1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng.
Dự án còn bao gồm hạng mục xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn.
UBND TP.HCM giao chính quyền các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý 2 và 3/2026, đảm bảo điều kiện để khởi công dự án trong quý 4/2026; hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý 4/2028.
