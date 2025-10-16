Các tác nhân virus, vi khuẩn như RSV, cúm, phế cầu, ho gà, não mô cầu, sởi… dễ lây qua đường hô hấp, có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp, tử vong. Trong khi đó, đường lây quan trọng của HPV và viêm gan B là quan hệ tình dục và truyền từ mẹ sang con khi sinh nở. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, gây ung thư và nguy cơ tử vong.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của Quý bạn đọc về cách phòng bệnh do RSV, HPV cũng như các vắc xin quan trọng khác, 20 giờ thứ năm 16.10.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Phòng RSV, HPV và các vắc xin quan trọng trước khi kết hôn, sinh con". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: BS Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và BS.CKI Trần Thị Thu Thảo, Bác sĩ Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.