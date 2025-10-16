Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Phòng bệnh do RSV, HPV và các vắc xin quan trọng trước khi kết hôn, sinh con

Huỳnh Na
Huỳnh Na
16/10/2025 08:00 GMT+7

Tiêm các loại vắc xin phòng RSV, HPV, cúm, phế cầu, viêm gan B, sởi, não mô cầu… trước và khi mang thai giúp bố mẹ phòng biến chứng nguy hiểm và bảo vệ con khi chào đời.

Các tác nhân virus, vi khuẩn như RSV, cúm, phế cầu, ho gà, não mô cầu, sởi… dễ lây qua đường hô hấp, có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp, tử vong. Trong khi đó, đường lây quan trọng của HPV và viêm gan B là quan hệ tình dục và truyền từ mẹ sang con khi sinh nở. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, gây ung thư và nguy cơ tử vong.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của Quý bạn đọc về cách phòng bệnh do RSV, HPV cũng như các vắc xin quan trọng khác, 20 giờ thứ năm 16.10.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Phòng RSV, HPV và các vắc xin quan trọng trước khi kết hôn, sinh con". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: BS Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và BS.CKI Trần Thị Thu Thảo, Bác sĩ Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Khám phá thêm chủ đề

HPV Tư vấn sức khỏe Phòng bệnh do RSV tiêm vắc xin Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận