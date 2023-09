Phòng chống cháy nổ tại ký túc xá lớn nhất nước

Các buổi diễn tập phòng chống cháy nổ tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM thời gian qua K.T

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (với khu A và B tại TP.Thủ Đức, TP.HCM và TP.Dĩ An, Bình Dương) là ký túc xá với quy mô và số lượng sinh viên lớn nhất cả nước.

Trả lời PV Báo Thanh Niên, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định để đảm bảo an ninh, an toàn cho hơn 35.000 sinh viên nội trú và phòng chống cháy nổ tại đây, cần sự nâng cao trách nhiệm cùng ý thức xây dựng môi trường sống an toàn của tất cả viên chức, người lao động, sinh viên nội trú.

"Một trong những yếu tố quan trọng khi sinh viên, phụ huynh chọn ký túc xá làm nơi ở trong hành trình 4 năm học ĐH, đó chính là nơi ở an ninh, an toàn. Để làm được điều này, trong nhiều năm qua, Trung tâm quản lý ký túc xá đã và đang triển khai bằng nhiều giải pháp. Tất cả không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, an toàn sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần mà còn ngày một nâng cao chất lượng sống, chất lượng phục vụ cho sinh viên", ông Tăng Hữu Thủy nói.

Hồi tháng 7.2023, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhà cao tầng diễn ra tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, khu B K.T

Ông Thủy cho biết từ năm 2018, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã xây dựng và triển khai đề án "Ký túc xá an toàn" và tập trung các giải pháp, nhân sự, nguồn lực để triển khai các hoạt động. Tất cả nhằm đảm bảo an ninh, an toàn về xã hội, tài sản, phòng chống cháy nổ, an toàn về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như kiểm soát an ninh, an toàn cao nhất cho sinh viên.

Nhiều giải pháp hiện đại đã được ứng dụng cho các vấn đề này như ứng dụng công nghệ để kiểm soát người và phương tiện ra vào các cổng, các tòa nhà. Hệ thống camera kiểm soát an ninh tại các khu vực hành lang các tòa nhà, cổng, thang máy. Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư lắp đặt, khôi phục các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy các tòa nhà cao tầng.

Đồng thời, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai nhiều chương trình, nhiều lượt tập huấn, diễn tập, thực hành. Các chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong viên chức, các hộ dịch vụ, sinh viên, đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của trung tâm.

Sinh viên tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy mới đây K.T

Đáng chú ý, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thực hiện nhiều ấn phẩm trực quan, video clip, các buổi họp mặt phổ biến nội quy, in các tờ rơi, các nội dung truyền thông trực tuyến để tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Các hoạt động trên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ cho sinh viên, nhất là tại các tòa nhà cao tầng. Hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức trong viên chức, người lao động sinh viên về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.



Không tổ chức nấu ăn tại phòng dưới mọi hình thức

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tài sản và hoạt động của ký túc xá lớn nhất cả nước với hơn 35.000 sinh viên nội trú, ngoài việc triển khai các giải pháp kể trên, ông Tăng Hữu Thủy đề nghị các sinh viên luôn nâng cao ý thức, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu để đảm bảo an toàn.

"Để đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của bất cứ ai", ông Thủy khẳng định.

Một buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM K.T

Những yêu cầu đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM mà sinh viên luôn luôn cần nhớ là: Không tổ chức nấu ăn tại phòng ở trong ký túc xá dưới mọi hình thức. Không sử dụng cùng một lúc các thiết bị có công suất tiêu thụ điện năng lớn. Không câu, móc dây điện, các dây dẫn điện và các thiết bị điện tiếp xúc với giường sắt. Phải sắp xếp vật dụng, đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp, thông thoáng.

"Sinh viên phải nhớ tắt và kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng ở hoặc trước khi đi ngủ. Thường xuyên cập nhật các kỹ năng sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy thông thường được trang bị tại chỗ như bình khí, bình bột, vòi phun nước… Đồng thời, cần liên tục tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra", ông Tăng Hữu Thủy nhấn mạnh.