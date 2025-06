Phòng chống đuối nước, chuyện không bao giờ cũ: Những giải pháp khả thi

Triển khai chương trình dạy bơi ở Gia Lai là hợp lý

Ông Đặng Hoa Nam cho biết: Tỷ lệ đuối nước trẻ em của VN hiện xếp thứ 7 khu vực Tây Á Thái Bình Dương, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Qua theo dõi và nghiên cứu chính sách, tôi thấy VN là một trong những quốc gia được đánh giá cao về hiệu quả triển khai các mô hình can thiệp dạy kỹ năng an toàn và dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhưng còn nhiều địa phương chưa phân bổ được ngân sách để triển khai các can thiệp cứu sinh mạng trẻ em khỏi đuối nước. Những nơi triển khai mô hình can thiệp rất thành công, tỷ lệ giảm rất nhanh.



Nhưng nghịch lý ở chỗ mô hình hiệu quả lại chậm nhân rộng, nguyên nhân chính là ở các địa phương ngân sách thấp gặp khó khăn kinh phí để triển khai. Các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng… có biển, hồ ao, sông ngòi nhưng phòng chống rất tốt. Một số vùng sâu vùng xa có giảm, tuy nhiên có những nơi lại tăng như ở khu vực Tây nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum…

Hành động ý nghĩa để bảo vệ sự an toàn cho người dân Ảnh: Hải Phong

Do vậy, theo ông Nam, việc T.Ư Đoàn năm nay khai mạc lớp dạy bơi cho trẻ em 2025 ở Gia Lai là rất hay và hợp lý. VN sẽ phải giải quyết nghịch lý thiếu cân bằng giữa trẻ em ở đô thị lớn, đời sống tốt được hưởng nhiều dịch vụ có sẵn như hồ bơi, lớp dạy hè…, trong khi nghiên cứu chỉ ra có hơn một nửa, khoảng 55%, gặp tai nạn đuối nước là trẻ em nghèo vùng nông thôn, chưa được tiếp cận mô hình can thiệp.

Thu Bồn