Phòng chống nguy cơ bệnh tả xâm nhập

WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, với các đợt bùng phát có tỷ lệ tử vong tăng cao, bệnh tả đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia không báo cáo số ca bệnh đáng kể trong nhiều năm. WHO nhận định "do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia rất cao".

Theo Bộ Y tế, trong 12 năm qua, VN chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả, song không loại trừ nguy cơ bệnh xâm nhập do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước; và có thể lây lan ra cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, bệnh viện tuyến T.Ư phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh tả đang tăng cao cần chủ động phòng, chống bệnh. Tại cộng đồng, cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh); đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ăn chín, uống sôi); bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.