Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phòng chống nguy cơ bệnh tả xâm nhập

Liên Châu
Liên Châu
08/09/2025 09:51 GMT+7

Ngày 7.9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn về phòng, chống bệnh tả xâm nhập. Trong đó, Cục cho biết đã cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về diễn biến dịch tả tại các nước, đánh giá nguy cơ mắc bệnh tả tại VN.

WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, với các đợt bùng phát có tỷ lệ tử vong tăng cao, bệnh tả đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia không báo cáo số ca bệnh đáng kể trong nhiều năm. WHO nhận định "do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia rất cao".

Theo Bộ Y tế, trong 12 năm qua, VN chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả, song không loại trừ nguy cơ bệnh xâm nhập do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước; và có thể lây lan ra cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, bệnh viện tuyến T.Ư phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh tả đang tăng cao cần chủ động phòng, chống bệnh. Tại cộng đồng, cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh); đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ăn chín, uống sôi); bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.

Tin liên quan

Lợn chết vì bệnh tả châu Phi, người dân tự ý đem chôn sau vườn

Lợn chết vì bệnh tả châu Phi, người dân tự ý đem chôn sau vườn

Ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 đã xuất hiện tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Đáng chú ý, khi lợn ốm, chết, người dân đã tự ý đem chôn sau vườn, không báo cho cơ quan thú y.

Hơn 4.700 ca tử vong do bệnh tả, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

phòng chống bệnh tả hướng dẫn phòng bệnh tả vệ sinh an toàn thực phẩm giám sát dịch bệnh nguy cơ bệnh tả tại Việt Nam WHO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận