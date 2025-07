Phòng CSGT Công an TP.HCM có 38 đội, trạm: Đại tá Trần Trung Hiếu làm Trưởng phòng

Vừa qua, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an TP về công tác cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Phòng CSGT thuộc Công an TP.HCM mới; các Trưởng đội, trạm Phòng CSGT thuộc Công an TP mới cùng đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT.

Buổi lễ do đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM chủ trì.

Ban Chỉ huy Phòng CSGT trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo chỉ huy thuộc Phòng CSGT ẢNH: PC08

Tại buổi lễ, sau khi công bố các quyết định về công tác cán bộ của Giám đốc Công an TP.HCM đối với Phòng CSGT, đại tá Trần Trung Hiếu đã phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ lãnh đạo chỉ huy mới.

Trưởng phòng CSGT yêu cầu, trong tình hình mới, tập thể Phòng CSGT cần đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành lễ tiết tác phong, các quy định của ngành và thực hiện đạo đức công vụ khi tiếp xúc với nhân dân.

"Lãnh đạo chỉ huy cần phải thể hiện rõ tính tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt công tác, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng CSGT, luôn vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, mọi sứ mệnh cách mạng được giao phó", đại tá Trần Trung Hiếu nói.

Phòng CSGT Công an TP.HCM có 38 đội, trạm

Theo quyết định mới, tổ chức bộ máy của Phòng CSGT gồm 1 Trưởng phòng là đại tá Trần Trung Hiếu cùng 8 Phó trưởng phòng và 38 đội, trạm, gồm:

1. Đội Tham mưu

2. Đội Chính trị - Hậu cần

3. Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông

4. Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

5. Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông

6. Đội Tuần tra, dẫn đoàn

7. Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy

8. Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

9. Đội Cảnh sát đường thủy số 1

10. Đội Cảnh sát đường thủy số 2

11. Đội Cảnh sát đường thủy số 3 (trên cơ sở Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương)

12. Đội Cảnh sát đường thủy số 4 (trên cơ sở Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

13. Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành

14. Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ

15. Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn

16. Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất

17. Đội Cảnh sát giao thông An Sương

18. Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu

19. Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh

20. Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc

21. Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn

22. Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm

23. Đội Cảnh sát giao thông An Lạc

24. Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái

25. Đội Cảnh sát giao thông số 1 (trên cơ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương)

26. Đội Cảnh sát giao thông số 2 (trên cơ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

27. Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc

28. Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước

29. Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc

30. Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13

31. Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân

32. Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát

33. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát

34. Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô

35. Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh

36. Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái

37. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra

38. Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP.HCM có thể liên hệ qua:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn

Hoặc trang Zalo official account "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.