Phòng gym càng nhiều trải nghiệm càng khó giữ? Bài toán phía sau cuộc đua mở rộng

Sự bùng nổ kinh tế cùng làn sóng quan tâm tới sức khỏe hậu đại dịch đã biến Việt Nam thành một trong những thị trường fitness sôi động bậc nhất khu vực.

Tuy nhiên, những biến động thị trường thời gian qua - bao gồm sự thu hẹp hay đóng cửa của một số chuỗi phòng gym - khiến người tiêu dùng lẫn các nhà đầu tư thận trọng hơn. Thực tế này phản ánh một bước chuyển quan trọng của ngành fitness: Số lượng phòng tập hay diện tích lớn không còn là bảo chứng duy nhất cho sự phát triển bền vững.

Trong nhiều năm, quy mô của một thương hiệu fitness thường được đo lường bằng số lượng câu lạc bộ, diện tích mặt bằng hay độ phủ tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng nhanh kéo theo bài toán vận hành phức tạp: Quy mô càng lớn, rủi ro đồng bộ chất lượng giữa các điểm tập càng cao.

Một vài năm trước, khi lựa chọn phòng Gym, người tiêu dùng thường chỉ quan tâm đến chi phí, vị trí và hệ thống máy móc. Những yếu tố này vẫn quan trọng, nhưng khi fitness dần trở thành một phần của lối sống hàng ngày, tiêu chí lựa chọn cũng đang thay đổi.

Khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cách họ được phục vụ mỗi ngày: đội ngũ nhân viên có chuyên nghiệp không, coach có hỗ trợ đúng nhu cầu không, không gian có sạch sẽ không, cộng đồng có thân thiện, thoải mái không và trải nghiệm có đủ thuận tiện để họ duy trì thói quen lâu dài hay không.

Và đây cũng là bài toán đặc biệt lớn với những hệ thống phát triển theo mô hình nhượng quyền. Nhượng quyền giúp thương hiệu có thể mở rộng nhanh hơn thông qua các đối tác địa phương, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì những tiêu chuẩn chung giữa nhiều câu lạc bộ, nhiều đội ngũ vận hành và nhiều thị trường khác nhau.

Anytime Fitness và bài toán cân bằng giữa quy mô và trải nghiệm

Anytime Fitness là một ví dụ đáng chú ý cho cách một thương hiệu fitness quốc tế tiên phong phát triển theo mô hình nhượng quyền, thương hiệu hiện có khoảng 6.000 câu lạc bộ trên toàn cầu, trong đó khoảng 600 câu lạc bộ tại châu Á.

Riêng tại một số thị trường trong khu vực, Anytime Fitness đã xây dựng được mạng lưới đáng kể, với 201 câu lạc bộ tại Philippines, 158 tại Singapore, 124 tại Malaysia, 56 tại Indonesia, 39 tại Hong Kong, 19 tại Thái Lan và 7 tại Đài Loan. Tại Việt Nam hiện có 3 câu lạc bộ.

Sự kiện khai trương chi nhánh Anytime Fitness An Phú vào ngày 27.8.2026 ẢNH: Fanpage Anytime Fitness

Quy mô này cho thấy khả năng mở rộng của mô hình, nhưng đằng sau sự tăng trưởng không chỉ là khả năng tìm kiếm đối tác để mở thêm câu lạc bộ, mà là việc làm sao để sự khác biệt về địa điểm, con người và cách thức vận hành không làm thay đổi những giá trị cốt lõi mà thương hiệu cam kết với hội viên.

Anytime Fitness sở hữu nhiều lợi thế khác biệt, từ khả năng tập luyện 24/7, mạng lưới fitness toàn cầu, kinh nghiệm vận hành lâu năm đến hệ thống thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ thực sự tạo ra giá trị khi hội viên có thể cảm nhận được trong trải nghiệm hằng ngày. Từ sự thuận tiện khi tập luyện bất kể thời gian, khả năng duy trì hành trình tập luyện liền mạch tại nhiều quốc gia, đến chất lượng phục vụ, đội ngũ huấn luyện viên và không gian tập luyện - tất cả góp phần chuyển hóa những tiêu chuẩn của một thương hiệu quốc tế thành trải nghiệm nhất quán mỗi ngày.

Đó cũng là lý do trong những năm đầu xây dựng nền tảng tại Việt Nam, Anytime Fitness tập trung thiết lập các tiêu chuẩn vận hành thông qua những câu lạc bộ do tập đoàn trực tiếp vận hành, đồng thời chú trọng hơn vào việc đảm bảo trải nghiệm hội viên tại từng điểm chạm, thay vì chỉ theo đuổi tốc độ mở rộng.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với một thị trường như Việt Nam. Ngành fitness vẫn còn nhiều dư địa phát triển, nhưng người tiêu dùng cũng ngày càng có nhiều lựa chọn và thận trọng hơn khi chi tiêu cho các dịch vụ liên quan đến sức khỏe và lối sống.

Với Anytime Fitness, Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển ba năm tới. Đây sẽ là giai đoạn tăng trưởng mới của thương hiệu, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tốc độ mở rộng và chất lượng trải nghiệm hội viên.