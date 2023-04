‘Phong hậu’: Kịch tính cuộc đua của nữ nhân chốn chính trường

Lên sóng Netflix từ ngày 14.4, Phong hậu nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh sách phim Top trending tại Việt Nam. Bộ phim xoay quanh Hwang Do Hee (Kim Hee Ae), Tổng giám đốc chiến lược của tập đoàn Eunsung danh giá. Được chủ tịch Son tin tưởng, cô đã dành hơn 10 năm cuộc đời để cống hiến, xử lý khủng hoảng, dọn dẹp hàng loạt sai lầm nhơ nhớp của những thành viên trong gia đình tài phiệt "lắm tiền nhiều tật" này.

Phong hậu hiện giữ vị trí đầu bảng phim được nhiều người xem nhất trên Netflix Việt Nam NETFLIX

Tuy nhiên, sau khi biết được chân tướng đằng sau vụ tự tử của một nữ nhân viên dưới trướng mình, Hwang Do Hee nhận ra mình chỉ là "con chó săn" vô đạo đức của nhà Eunsung. Cô dứt áo ra đi, quyết tâm đi tìm lại công lý bằng cách trở thành người hậu thuẫn cho nữ luật sư dân quyền Oh Kyung Sook (Moon So Ri) trong cuộc chạy đua giành ghế thị trưởng Seoul, đối đầu với tên đều giả Baek Jae Min, con rể của Chủ tịch Son.

Phong hậu dù có thời lượng khá dài, mùa 1 có 11 tập, mỗi tập kéo dài hơn 1 giờ nhưng không hề mang lại cảm giác nhàm chán, trì trệ. Loạt phim cho thấy sự phức tạp của cuộc đua chính trị qua lăng kính của phụ nữ. Nó cũng mạnh dạn chỉ trích thế giới thượng lưu, chính trường tràn ngập mưu hèn kế bẩn cùng cách mà đồng tiền chi phối toàn bộ xã hội, làm suy đồi và tha hóa con người ra sao.

Sự kết hợp giữa hai nữ diễn viên thực lực Kim Hee Ae và Moon So Ri tạo cho bộ phim sức hút lớn NETFLIX

Moon So Ri vào vai nữ luật sư Oh Kyung Sook, người có tấm lòng bác ái và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ những phụ nữ yếu thế NETFLIX

Tập đoàn Eunsung, với hệ thống quyền lực ngầm đồ sộ là tượng trưng cho sự thịnh vượng và hào nhoáng của thành phố Seoul. Tuy nhiên, đế chế này lại được xây đắp từ những thủ đoạn rợn người, hối lộ, tham nhũng, hút máu những người dân thấp cổ bé họng thuộc tầng lớp lao động... Còn phe phái các chính trị gia, nếu không bị mờ mắt bởi tiền thì cũng trở nên đớn hèn, yếu đuối trước... rất nhiều tiền. Những nhân vật được xem như thành phần tinh hoa của xã hội, đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy lại đang che giấu một cuộc đời bê tha, mục ruỗng với những điều xấu xí.

Nhân vật Hwang Do Hee của Kim Hee Ae gây ấn tượng với sự thông minh, sắc sảo NETFLIX

Ngay từ tựa phim, Phong hậu đã hứa hẹn mang đến một câu chuyện đậm đà dấu ấn nữ quyền. Biên kịch Moon Ji Young dày công tạo nên một hệ thống các nhân vật nữ đặc sắc, mạnh mẽ và cuốn hút từ ngoại hình đến tính cách. Trung tâm của Phong hậu chính là "cặp đôi hoàn hảo" Hwang Do Hee và Oh Kyung Sook. Họ mang tính cách khác biệt, với những lý tưởng đối nghịch nhau ở đầu phim. Tuy nhiên, thời thế đã mang hai nữ nhân này xích lại gần nhau, cùng bắt tay và hướng về một mục tiêu chung: giành lấy quyền lực để áp chế cường quyền, xây dựng một thế giới công bằng.

Khác với sự yếu thế, mong manh thường thấy của các nhân vật nữ trong phim Hàn Quốc, với Phong hậu, phụ nữ làm chủ cuộc chơi. Dù có tồn tại những giây phút yếu lòng, sụp đổ nhưng Hwang Do Hee và Oh Kyung Sook luôn có chính kiến và chưa từng phải nhờ đến sự giải cứu nào từ cánh đàn ông. Bản tính cương nghị, sắc sảo và mạnh mẽ của hai nhân vật này được thể hiện xuất sắc qua tài năng của hai "chị đại" làng diễn xuất Kim Hee Ae và Moon So Ri. Sau Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae lại tiếp tục bỏ túi thêm một vai diễn đầy ấn tượng, với nhiều dằn xé trong nội tâm.

Để chạm đến quyền lực chính trị, nhân vật Baek Jae Min không từ bất kỳ thủ đoạn nào NETFLIX

Để chiến thắng trong cuộc đua bầu cử, các bên phải toan tính từng đường đi nước bước, tìm ra những vết nhơ trong đời tư đối thủ để phơi bày trước công chúng NETFLIX

Ở phe phản diện, gây ấn tượng nhất chính là vai chủ tịch tập đoàn Eunsung Son Young Shim, thủ vai bởi nữ diễn viên 57 tuổi Seo Yi Sook. Nhân vật này hiện lên với hình tượng của một người đàn bà thép, máu lạnh và tràn đầy tham vọng. Kiểu tóc ngắn, lớp trang điểm đậm đà càng khiến nhân vật này thêm quyền lực. Chủ tịch Son có thể được xem như một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Seo Yi Sook.

Cả Kim Hee Ae, Moon So Ri và Seo Yi Sook đều đã đi qua tuổi 40 nhưng vẫn tạo được sức hút khó cưỡng về mặt phong thái. Đội phục trang của Phong hậu cũng rất xuất sắc khi lựa chọn được cho các diễn viên những bộ cánh sang trọng, thời thượng, toát lên được tính cách của từng người.

Nữ diễn viên Seo Yi Sook trong vai Chủ tịch Son của tập đoàn Eunsung NETFLIX

Mỗi một tập phim, khán giả được thưởng thức những màn đấu đá thâm hiểm đầy kịch tính. Dù phần nào đoán trước được kết quả cuộc bầu cử nhưng những nút thắt, tình huống hay cú twist của Phong hậu rất thú vị, gây tò mò. Phần hình ảnh được chăm chút mướt mắt, phản ánh đúng độ xa hoa có phần kệch cỡm của giới siêu giàu.

Ý tưởng về bộ đôi "chị đẹp" trừ gian diệt bạo trong Phong hậu khiến khán giả thích thú NETFLIX

Điểm yếu của Phong hậu nằm ở chỗ tuyến nhân vật nam chưa được khai thác đủ sâu để đối trọng lại với sự tỏa sáng rực rỡ của phái nữ. Lắm lúc, họ cư xử quá lố như một nhân vật hoạt hình. Tuyến nhân vật nửa chính, nửa tà hay bị đưa vào một cách gượng ép, thiếu động cơ nhất quán. Và sau khi "bày binh bố trận" tinh vi, cái kết của mùa 1 lại được giải quyết quá dễ dàng, không tạo được cảm giác vỡ òa cho khán giả.

Phong hậu được "cầm trịch" bởi đạo diễn Oh Jin Seok, có sự tham gia của các diễn viên: Kim Hee Ae, Moon So Ri, Seo Yi Sook, Ryu Soo Young, Ok Ja Yeon, Jin Kyung, Kim Tae Hoon…Phim hiện đang chiếu trên nền tảng Netflix.