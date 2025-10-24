Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy khai trương tại Hà Nội

Được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày", Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (ảnh) cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Tại đây tích hợp các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng sau điều trị và y học dự phòng với tiêm chủng, y học vận động, dinh dưỡng chuyên sâu để nâng cao sức khỏe. Với diện tích gần 17.000 m², Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy có gần 200 phòng chức năng; gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện; 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, hướng tới phục vụ 3.000 lượt khách mỗi ngày. Đơn vị Cấp cứu, đặc biệt cấp cứu đột quỵ của Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hoạt động 24/7, với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và xe cấp cứu hiện đại sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai nạn…

ẢNH: PHONG LAN

Theo TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu, lĩnh vực khó là ưu thế của Tâm Anh. Phòng khám là một trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, liên thông toàn diện với hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội và TP.HCM, cũng như với các bệnh viện lớn trong và ngoài nước.