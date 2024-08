Phỏng miệng: ngậm gì để mau khỏi?

Phỏng miệng đôi khi có thể gây cảm giác đau rát rất khó chịu. Một trong những vị trí thường bị phỏng nhất trong miệng là lưỡi. Trong phần lớn trường hợp, vết phỏng sẽ mất khoảng vài ngày mới có thể giảm cảm giác khó chịu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sữa chua có thể giúp bao phủ vết phỏng trong miệng và giảm kích ứng lên vết phỏng ẢNH: PEXELS

Để vết phỏng miêng mau phục hồi, mọi người cần áp dụng những cách sau:

Nước mát lạnh

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là làm mát vết phỏng càng nhanh càng tốt. Nước lạnh, đá bào hay thậm chí là kem quế đều có thể giúp giảm nóng rát, làm tê vùng bị ảnh hưởng, từ đó giảm sưng và đau.

Ngoài ra, mọi người cần tránh dùng thứ gì đó quá lạnh để áp lên vết phỏng, chẳng hạn như đá cục. Vì độ lạnh này sẽ gây kích ứng lên vết phỏng. Nhiệt độ tốt nhất là mát lạnh.

Mật ong

Mật ong không chỉ là chất ngọt có nguồn gốc tự nhiên mà còn là phương thuốc hiệu quả giúp trị các vết phỏng nhẹ, trong đó có phỏng ở miệng. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm có thể làm dịu vết phỏng và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên trang Journal of the American College of Surgeons phát hiện mật ong có thể giúp rút ngắn thời gian làm lành vết thương và giảm đau ở vết phỏng. Để tận dụng lợi ích này của mật ong, chúng ta chỉ cần thoa trực tiếp mật ong với lượng nhỏ lên vết phỏng hoặc hòa tan với nước ấm rồi súc miệng.

Nha đam

Cây nha đam nổi tiếng với đặc tính chữa lành tổn thương da, chẳng hạn như vết phỏng hay trầy xước. Tác dụng làm mát và chống viêm của nha đam cũng rất có lợi cho vết phỏng trong miệng.

Gel nha đam thường được dùng cho vết phỏng ngoài da. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể áp dụng cho vết phỏng trong miệng. Chỉ cần thoa một lượng nhỏ gel nha đam nguyên nhất lên vị trí phỏng trong miệng là được.

Sữa, sữa chua

Sữa và sữa chua có thể giúp bao phủ vết phỏng, tạo thành lớp bảo vệ giúp giảm kích ứng và đau. Nhiệt độ mát lạnh của những món này có tác dụng làm dịu vết phỏng. Cách tốt là hãy ngậm sữa và sữa chua trong miệng vài giây trước khi nuốt. Lặp lại điều này vài lần trong ngày sẽ giúp vết phỏng dịu lại và giảm nguy cơ bị kích ứng, theo Healthline.