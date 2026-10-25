Phóng sự ảnh: Nghề cắt hom tràm ven thủy điện Trị An

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Ven thủy điện Trị An (thuộc phường Trị An, TP.Đồng Nai) có rất nhiều vườn trồng tràm giống, các mảnh vườn nối tiếp nhau từ đồi này qua đồi khác tạo nên những cánh đồng rộng bát ngát và xanh mướt.
Dưới những cánh đồng này, hằng ngày có hàng trăm người đội nắng mưu sinh với nghề cắt hom tràm. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những người nông dân cắt hom tràm khoảng 1/2 là dân địa phương, còn lại là bà con ở miền Tây lên mưu sinh. Công việc của mọi người là cắt những đọt tràm non (gọi là hom tràm) để bán cho những vườn ươm tràm giống. Từ đó, vườn tràm giống lại bán cây giống ra để trồng tràm nguyên liệu.
Ngày công của nghề cắt hom tràm được tính theo bó, 1 bó khoảng 100 đọt non, chủ vườn trả 7.000 đồng. Trung bình một người cắt được trên dưới 100 bó/ngày. Công việc gần như không thiếu, vì các đồi tràm ra đọt non liên tục, cứ khoảng 1 tuần thì quay lại cắt một lần.
Bình luận (0)