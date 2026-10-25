Phóng sự ảnh: Nghề cắt hom tràm ven thủy điện Trị An

Dưới những cánh đồng này, hằng ngày có hàng trăm người đội nắng mưu sinh với nghề cắt hom tràm. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những người nông dân cắt hom tràm khoảng 1/2 là dân địa phương, còn lại là bà con ở miền Tây lên mưu sinh. Công việc của mọi người là cắt những đọt tràm non (gọi là hom tràm) để bán cho những vườn ươm tràm giống. Từ đó, vườn tràm giống lại bán cây giống ra để trồng tràm nguyên liệu.

Ngày công của nghề cắt hom tràm được tính theo bó, 1 bó khoảng 100 đọt non, chủ vườn trả 7.000 đồng. Trung bình một người cắt được trên dưới 100 bó/ngày. Công việc gần như không thiếu, vì các đồi tràm ra đọt non liên tục, cứ khoảng 1 tuần thì quay lại cắt một lần.

Những cánh đồng tràm giống xanh mướt, vắt qua những ngọn đồi. Khu vực này chỉ cách hồ thủy điện Trị An khoảng 2 km đường chim bay Ảnh: LÊ LÂM

Các vườn tràm nằm trên những sườn đồi nhấp nhô, trải dài từ đồi này qua đồi khác ẢNH: LÊ LÂM

Giữa trời nắng gắt, mọi người cần mẫn với công việc, đôi tay không ngơi nghỉ, thoăn thoắt vạch đọt ra và cắt ẢNH: LÊ LÂM

Công việc của họ là cắt những đọt tràm non (gọi là hom tràm), để bán cho những vườn ươm tràm giống ẢNH: LÊ LÂM

Dụng cụ mọi người mang theo chỉ là 1 cây kéo ẢNH: LÊ LÂM

Mọi người làm việc theo từng vườn, mỗi vườn khoảng 20 - 30 thợ cắt. Dụng cụ mọi người mang theo chỉ là 1 cây kéo ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên “phụ tùng” đi theo thì khá nhiều, do làm việc giữa nắng gắt. Ngoài nón cá nhân, mọi người còn trang bị thêm những cái dù lớn ẢNH: LÊ LÂM

Đối với nón cá nhân, mọi người cũng phải thiết kế hai ba lớp chồng lên nhau để giảm thiểu cái nóng ẢNH: LÊ LÂM

Bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi, quê miền Tây) cho biết đã 20 năm trong nghề, mỗi ngày cắt được 100 bó, thu nhập khoảng 700.000 đồng ẢNH: LÊ LÂM

Anh Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ở Cà Mau) với thành quả là bó hom tràm vừa hoàn thành (khoảng 100 đọt non), nhận về 7.000 đồng ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh mặt trước chiếc nón che nắng tự thiết kế của chị Hoàng Thị Phương (32 tuổi, ở phường Trị An, làm công việc này được 6 năm) ẢNH: LÊ LÂM