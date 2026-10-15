Thủy điện Trị An lại tăng xả lũ, lưu lượng qua đập tràn hơn gấp đôi

Theo kết quả quan trắc lúc 8 giờ ngày 15.10, mực nước thượng lưu hồ chứa Thủy điện Trị An đạt 61,73 m (cao trình bình thường 62 m); lưu lượng nước về hồ đạt 1.360 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn là 276 m3/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang hạ thấp dần, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 15.10, đơn vị vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 423 m3/giây và đến 16 giờ cùng ngày, tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn lên 610 m3/giây.

Tổng lưu lượng nước xuống hạ du: từ 1.070 m3/giây đến 1.410 m3/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng nước xả lũ ẢNH: LÊ LÂM

Công ty Thủy điện Trị An cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 11.10, mực nước thượng lưu hồ Trị An đạt 61,387 m; lưu lượng nước về hồ là 1.470 m3/giây. Từ 15 giờ cùng ngày, công ty đã giảm lưu lượng xả qua đập tràn từ 586 m3/giây (lúc 8 giờ ngày 11.10) xuống còn 276 m3/giây.

Hồ chứa Thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỉ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai.