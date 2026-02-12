Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phong thủy vui năm Bính Ngọ
Video Thế giới

Phong thủy vui năm Bính Ngọ

La Vi
12/02/2026 08:32 GMT+7

Năm Bính Ngọ 2026, vận may của bạn có như chiến mã tung vó phi nước đại hay không? Theo báo South China Morning Post, đây là năm của hành động, của những quyết định lớn – và của những cú bứt phá nếu bạn đi đúng hướng.

Khí chất năm Bính Ngọ

Nếu năm 2025 – Ất Tỵ – là năm của chiến lược và sự tinh tế, thì năm 2026 – Bính Ngọ – lại đòi hỏi hành động. Nhưng đừng quên rằng hành động mà thiếu tỉnh táo sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn.

Năng lượng mạnh mẽ của năm Bính Ngọ có thể đưa bạn tiến rất xa -

nhưng quan trọng là bạn cần biết đích đến.

Bính Ngọ không đến nhẹ nhàng. Nó xông thẳng vào cuộc sống bạn, thúc bạn bước nhanh hơn, không phải để trốn chạy, mà để tiến gần hơn tới chính mình.

Khởi đầu cát tường - Lập Xuân 2026

Theo Bát tự Trung Hoa, Lập Xuân – tiết khí đầu tiên theo lịch cổ – là thời điểm mở ra vận khí mới. Năm 2026, Lập Xuân rơi vào 4 giờ 16 phút sáng, ngày 4.2, tức ngày Kỷ Dậu.

Muốn khởi đầu hanh thông? Hãy dùng bữa sáng cùng gia đình. Chọn trang phục mang sắc xanh lam, trắng hoặc ánh kim. Và một niềm tin thú vị những năm gần đây: gửi tiền vào ngày Lập Xuân, tượng trưng cho nguồn thu ổn định suốt cả năm.

Ngành nghề thuận - nghịch trong năm Bính Ngọ

Trong năm Bính Ngọ, Hỏa là yếu tố tài lộc mạnh nhất.

- Ngành nghề thịnh vượng – hành Hỏa: điện, ánh sáng, điện tử, internet, trang sức, làm đẹp, quảng cáo, thiết kế nội thất, ẩm thực, nhà hàng, diễn thuyết, truyền thông.

- Ngành nghề kém thế – hành Mộc: y tế, giáo dục, nghệ thuật - văn hóa, hoa tươi, sinh học, triết học, in ấn, nông nghiệp.

Thị trường toàn cầu trong năm 2026 sẽ có nhiều bước đi táo bạo. Nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm hơn. Chúng ta có thể không còn hài lòng với những lợi ích nhỏ, mà khao khát những cú bứt phá rõ ràng hơn.

Phong thủy vui năm Bính Ngọ - Ảnh 1.

Khu phố Tàu ở Kuala Lumpur, Malaysia những ngày cận tết

ẢNH: REUTERS

Vận trình theo tuổi

Trong năm nay, tuổi Dần, Mão, Thìn, Tuất, Mùi sẽ có nhiều tín hiệu tiến triển tích cực.

Tuổi Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, Hợi: càng tập trung, càng vững vàng, càng có lợi.

Riêng tuổi Ngọ và tuổi Tý, vận khí lên xuống thất thường, cần tỉnh táo và thận trọng hơn bình thường.

Tuổi Ngọ - hợp & khắc

Những tuổi hợp với tuổi Ngọ:

  • Dần: Cả hai đều tràn đầy năng lượng và tinh thần phiêu lưu, tạo nên mối quan hệ sôi nổi.
  • Tuất: Tính độc lập của Ngọ hòa hợp với sự trung thành và hỗ trợ của Tuất.
  • Mùi: Sự năng động của Ngọ cân bằng nét dịu dàng và sáng tạo của Mùi.

Những cặp tuổi dễ gặp thử thách

  • Tý: Khác biệt về ưu tiên và cách giao tiếp dễ dẫn đến xung đột.
  • Sửu: Khát khao tự do của Ngọ có thể va chạm với sự ổn định mà Sửu ưa chuộng.
  • Dậu: Cả hai đều dễ vướng vào vấn đề kiểm soát và bất đồng trong quan niệm sống.

Năm Bính Ngọ không dành cho người đứng yên. Nhưng cũng không ưu ái kẻ hành động mù quáng. Biết mình muốn gì. Biết mình đang đi đâu. Đó chính là cách để "ngựa lửa" đưa bạn băng băng về phía trước.

