Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đập tan mọi âm mưu chống phá

Sáng 6.8, UBND xã Duy Vinh (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2023) và 20 năm Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023).



Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.Đà Nẵng; đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương...

Sức mạnh của nhân dân luôn được đề cao

Phát biểu mở đầu ngày hội, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, cho biết phong trào toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) một lần nữa khẳng định sức mạnh, sự đóng góp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, là bước phát triển mới của thế trận "an ninh nhân dân". Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương và nhân dân tham dự ngày hội MẠNH CƯỜNG

Với tinh thần "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ", lực lượng công an đã sẵn sàng xả thân vào tuyến đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19 hay dầm mình trong những cơn thịnh nộ của đất trời, của thiên tai để bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân. Đồng thời, cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên mọi phương diện và lĩnh vực của đời sống xã hội để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Ông Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.Đà Nẵng, phát biểu tại ngày hội

MẠNH CƯỜNG

Theo ông Sáu, đối với địa phương, từ khi có lực lượng công an chính quy về, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng được đẩy mạnh và tăng cường; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, đảm bảo…

"Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, sức mạnh của nhân dân luôn được đề cao và là nhân tố quyết định cho mọi sự thành công trong dựng nước, giữ nước và giải phóng cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", ông Sáu khẳng định.

Không ngừng khơi dậy lòng yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, ông Nguyễn Thế Hòa cho hay những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được xây dựng, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thực sự phát huy hiệu quả trong phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

Theo ông Hòa, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng của nhân dân. Cùng với đó, các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, cản trở sự phát triển của đất nước.

Trao quà và tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền, nhân dân xã Duy Vinh MẠNH CƯỜNG

Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, ANTT đang đặt ra cho chúng ta hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

"Hơn lúc nào hết, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở mỗi địa phương cần phải tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an, các cấp ủy đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp ở địa phương cần không ngừng khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đảm bảo thiết thực, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đơn vị...

Theo ông Hòa, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT từ gia đình đến cộng đồng dân cư... Tăng cường kiểm tra, phê bình, nhắc nhở nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Duy Vinh. Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ" T.Ư tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền và nhân dân xã Duy Vinh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Duy Vinh…