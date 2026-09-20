Phong trào chung tay bảo vệ môi trường Quảng Ngãi ‘không dừng ở một ngày ra quân’

Sáng 20.9, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào "Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp" và ra quân đồng loạt Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các sở, ban, ngành cùng 550 đoàn viên, thanh niên.

Từ những việc nhỏ để hình thành lối sống xanh

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên tại các địa phương đồng loạt bắt tay vào những phần việc cụ thể: thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tại nhiều địa bàn, lực lượng trẻ tập trung xử lý các điểm tồn đọng rác, khu vực có nguy cơ trở thành "điểm đen" về môi trường; đồng thời xây dựng các tuyến đường, khu dân cư theo hướng "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Đây là hoạt động nằm trong phong trào "Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp" được Tỉnh đoàn phát động trong năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường và ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, những năm qua Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Chiến dịch hãy làm sạch biển đã trở thành những hoạt động quen thuộc của thanh niên tỉnh nhà. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị, nông thôn văn minh đặt ra yêu cầu mới đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.

"Chúng ta phải chuyển từ xung kích theo đợt sang hành động thường xuyên, từ dọn dẹp vệ sinh sang xây dựng lối sống xanh và mô hình bền vững...", anh Mạnh nói.

Theo đó, các cơ sở Đoàn được yêu cầu đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên, bắt đầu từ những việc gần gũi như giảm sử dụng nhựa dùng 1 lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh tại gia đình, trường học và nơi làm việc. Mỗi đoàn viên, thanh niên cũng được kỳ vọng trở thành một tuyên truyền viên, đưa những thói quen sống xanh từ gia đình đến cộng đồng.

Không chỉ ra quân, phải để lại công trình

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh trong phong trào lần này, các hoạt động phải tạo ra kết quả cụ thể, hạn chế tình trạng ra quân xong rồi "đâu lại vào đó". Các cơ sở Đoàn được định hướng xây dựng công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương; tập trung xử lý những điểm ô nhiễm kéo dài, chỉnh trang cảnh quan và duy trì kết quả sau ra quân.

Các mô hình như "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa", "Phân loại rác tại nguồn" tiếp tục được triển khai, cùng với việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học trong xử lý rác thải sinh hoạt.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ phát động ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá cao việc Tỉnh đoàn tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện có ý nghĩa thiết thực, vừa khẳng định mạnh mẽ vai trò tiên phong, vừa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng phong trào sẽ không chỉ dừng lại ở một lễ phát động, một ngày ra quân hay những hoạt động mang tính thời điểm, mà sẽ trở thành một phong trào thường xuyên, thiết thực, có chiều sâu và tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

"Tỉnh ta có hơn 70.000 đoàn viên, thanh niên; các bạn có mặt ở từng thôn, tổ dân phố, từng trường học, từng nhà máy, từng con tàu ra khơi. Từ hôm nay, hãy để màu áo xanh của thanh niên có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất. Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, hàng cây được trồng, bãi biển được làm sạch, túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của thanh niên Quảng Ngãi. Và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của người dân, gia đình, mỗi khu dân cư", ông Tâm nói.

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh tại hồ điều hòa phường Cẩm Thành ẢNH: HẢI PHONG

Ngay sau lễ phát động, 100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng, tùy theo điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Từ thành thị đến nông thôn, đoàn viên, thanh niên tập trung thu gom, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; trồng, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang cảnh quan và xây dựng các tuyến đường, khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp".