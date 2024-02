Phong tục cầu may của người Việt

Chơi hội đầu xuân

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi/Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà", câu ca dao quen thuộc của người xưa như một lời nhắc khéo về tháng đầu năm ngập tràn những lễ hội rộn ràng trong không khí tết truyền thống.

Với nhiều người Việt Nam, lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội đặc biệt nhất, không chỉ vì thời gian kéo dài gần 3 tháng đầu năm mà còn là dịp để mọi người hành hương về cõi Phật, cầu chúc bình an và may mắn.

Tương tự lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử diễn ra tại Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cũng là một dịp đặc biệt để du khách tìm về điểm tựa tâm linh, vừa để du xuân vãn cảnh, vừa thể hiện đức tin, cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Mỗi dịp tết đến xuân về hay các ngày lễ hội, hàng ngàn du khách thập phương đến các đền, chùa để dâng hương, dâng lễ

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cũng là một địa điểm linh thiêng được nhiều người chọn làm nơi dâng hương, dâng lễ dịp đầu năm. Theo sử sách, đền được xây dựng vào năm 1634 dưới thời Hậu Lê, nơi đây còn đang lưu giữ 21 đạo sắc phong, hệ thống tượng pháp có giá trị lịch sử. Đến với đền Ông Hoàng Mười vào dịp tết đến xuân về, hàng chục nghìn du khách cùng nhau thắp hương cầu lộc, cầu tài, cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt và gia đình hạnh phúc.

Được xem là một trong sáu ngôi đền thiêng lớn nhất Nghệ An, đền Ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng nghìn người Việt vào dịp đầu xuân, năm mới

Hiếm có một lễ hội nào trên đất nước Việt Nam đặc sắc như hội chợ Viềng tổ chức tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thực chất, hội chợ Viềng chỉ là một phiên chợ với các mặt hàng như nông sản, nông cụ. Người dân đến tham quan hội chợ Viềng sẽ mua các mặt hàng này theo quy tắc "mua may, bán rủi", mong cầu một năm mùa màng bội thu và may mắn.

Đặc biệt hơn, hội chợ Viềng chỉ diễn ra từ tối ngày mùng 7 đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng hằng năm, càng khiến lễ hội này trở nên thú vị với nhiều người.

Chị Thúy Hiền (29 tuổi) cho biết vào những ngày Tết, bên cạnh sum họp gia đình chị còn rất trông chờ được hòa mình vào không khí lễ hội.

"Ngày đầu năm tiết trời mát mẻ dễ chịu, lại được thưởng ngoạn cảnh đẹp, tham gia các hoạt động vui chơi tại lễ hội và cầu may mắn, bình an thì còn gì bằng", chị Thúy Hiền chia sẻ.

Chị Hiền cho biết đã xin nghỉ phép vài ngày sau tết để được dự các lễ hội đầu năm. Chị bật mí sẽ cầu tài lộc và sức khỏe cho bản thân, gia đình trong năm mới, tương tự những ước nguyện của chị trong những năm trước đây.

Đa dạng cách cầu may

Bên cạnh tham dự các lễ hội đầu năm, nhiều người còn chọn cách mua vé số để cầu may mắn trong dịp năm mới.

Anh Trịnh Tùng (TP.HCM) cho biết vẫn giữ thói quen mua vé số sau khi đi lễ chùa đầu năm để cầu tài lộc.

"Sau khi xin lộc, cầu bình an ở chùa thì tôi thường mua vài tờ vé số để thử vận may của mình những ngày đầu năm. Nếu trúng thì quá may mắn rồi, hy vọng cả năm sẽ đỏ, còn giả sử không trúng thì xem như chuyện nhỏ dễ bỏ qua để còn hướng đến năm mới", anh Trịnh Tùng cho biết.

Nhiều người chọn mua vé số để cầu may mắn trong năm mới

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh (25 tuổi, TP.HCM) lại chọn cách mua vé số tự chọn Vietlott để cầu may mắn thay vì vé số truyền thống.

"Với chỉ 10.000 đồng mỗi vé dự thưởng mà có cơ hội trúng giải cao nhất hàng chục tỉ đồng nếu may mắn thì sao lại không thử", chị Hạnh cho biết.

Theo tiết lộ, dịp Tết năm ngoái, chị Hạnh đã trúng giải Nhất của xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 40 triệu đồng nhờ tấm vé Vietlott mua trong những ngày giáp tết.

"Nhờ giải thưởng khai xuân đó mà cả năm vừa rồi của tôi đã diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi. Đó là lý do tôi sẽ tiếp tục mua vé Vietlott trong năm nay", chị Hồng Hạnh chia sẻ.

Hiện tại, Jackpot 1 của Power 6/55 vẫn chưa tìm được chủ nhân đầu tiên của năm mới và đang ở mức hơn 112 tỉ đồng - nên càng được nhiều người săn đón mua cầu may. Bên cạnh Power 6/55 với giải thưởng Jackpot 1 tối thiểu 30 tỉ đồng và Jackpot 2 tối thiểu 3 tỉ đồng, Vietlott còn có nhiều sản phẩm thú vị cùng giải thưởng hấp dẫn khác như Mega 6/45, Max 3D, Max 3D Pro, Bingo hay xổ số nhanh Keno.

Người chơi có thể mua vé dự thưởng tại các điểm kinh doanh Vietlott hoặc chọn mua thông qua ứng dụng Vietlott SMS trên điện thoại di động. Không chỉ mua cho mình, người chơi còn có thể tặng vé dự thưởng Vietlott nhờ tính năng gửi tặng vé trên ứng dụng Vietlott SMS.

