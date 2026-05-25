Phụ cấp ưu đãi với nhà giáo có những thay đổi gì?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập (Nghị định 182).

Lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục được hưởng phụ cấp

Bộ GD-ĐT cho hay, theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, để phù hợp với điều kiện kinh phát triển tế - xã hội của đất nước, Nghị định 182 đã quy định các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80%, được xác định theo đối tượng thụ hưởng, cấp học, loại hình cơ sở giáo dục, tính chất công việc và điều kiện địa bàn công tác.

Đặc biệt, lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được đưa vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp 20%. "Đây là điểm mới đáng chú ý của nghị định, thể hiện sự ghi nhận đối với đội ngũ nhân sự tham gia hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường", Bộ GD-ĐT nêu.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, Nghị định 182 điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với một số nhóm nhà giáo và cơ sở giáo dục đặc thù so với các quy định trước đây. Theo đó, nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%.

Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng mức phụ cấp 60%.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng mức phụ cấp 60%.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc; trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 80%.

Nghị định cũng bổ sung mức phụ cấp 80% đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Một thay đổi đáng chú ý nữa là nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp dành riêng cho người khuyết tật có từ 70% học viên trở lên là người khuyết tật được hưởng mức phụ cấp 70%. Đối với lớp học hòa nhập, mức phụ cấp được xác định theo tỷ lệ học viên là người khuyết tật trong lớp, từ 35% đến 65% đối với nhà giáo chuyên trách và từ 5% đến 35% đối với nhà giáo không chuyên trách theo số giờ giảng dạy thực tế.

Phụ cấp ưu đãi tính cả thời gian nghỉ hè

Nghị định quy định mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng được tính trên cơ sở hệ số lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), nhân với mức lương cơ sở và mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tương ứng.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng, kể cả thời gian nghỉ hè và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất nếu đồng thời thuộc nhiều đối tượng hưởng; nguyên tắc bảo lưu phụ cấp khi điều động công tác; nguyên tắc hưởng phụ cấp đối với giáo viên dạy liên trường và cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu.

Nghị định 182 có hiệu lực thi hành từ ngày 7.7. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1.1.2026.