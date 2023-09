Phụ huynh đòi nợ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam hàng chục tỉ đồng

Phụ huynh tố cáo trường chậm trả lại tiền theo hợp đồng và cam kết

Cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Thanh Niên, ông N.C.T, phụ huynh của học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, cho biết, vào tháng 2.2018, nhà trường thông qua người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Út Em (Chủ tịch Hội đồng trường) ký hợp đồng vay vốn của ông với tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng, lãi suất 0%.

Điều kiện của hợp đồng vay tiền là hai con của ông T. được hỗ trợ học tập, đào tạo miễn học phí trong thời gian học chính khóa tại trường. Theo hợp đồng, trường sẽ trả lại số tiền vay khi hai người con kết thúc học tại trường hoặc chuyển trường.

Đến tháng 12.2022, ông T. đã hoàn thành thủ tục chuyển trường và có nhiều buổi gặp gỡ, làm việc với đại diện nhà trường. Phía nhà trường hẹn đến tháng 3.2023 sẽ hoàn trả số tiền đã vay theo hợp đồng.



"Trường cam kết bằng công văn sẽ hoàn trả tiền tôi từ ngày 19.3 đến ngày 30.6.2023 thành 4 đợt. Tuy nhiên, qua nhiều tháng chờ đợi, tôi vẫn không nhận được tiền. Sau đó, bà Út Em cam kết qua biên bản làm việc sẽ trả cho tôi thành 3 đợt từ 15.7 đến ngày 15.9, nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ đồng nào", ông T. cho hay.

Theo ông T., hiện nay nhóm phụ huynh học sinh thực hiện hợp đồng tương tự có khoảng hơn 20 người. Có phụ huynh đã ký 4 hợp đồng với tổng số tiền là 8 tỉ đồng. Nhóm phụ huynh cũng đã làm đơn phản ánh sự việc với Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM.

Được biết, vào sáng 21.9, một số phụ huynh cầm theo băng rôn đến Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, yêu cầu nhà trường trả nợ theo hợp đồng. Sau đó, lực lượng công an khu vực đã đến trao đổi với phụ huynh để đảm bảo an ninh trật tự cũng như làm việc với nhà trường, xác định lý do phụ huynh đến đòi tiền xuất phát từ việc trường chậm trả lại tiền theo hợp đồng và cam kết.

Nhà trường hứa sẽ trả dần tiền cho phụ huynh sau khi tái cấu trúc

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ qua email với người phụ trách marketing của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thì nhận được phản hồi với thông cáo báo chí của Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Thị Út Em.

Trong thông cáo báo chí, bà Út Em cho rằng khoản tiền phụ huynh đến đòi là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua "Hợp đồng Đầu tư giáo dục". Bà Út Em cho rằng nhà trường hoàn trả tiền sau khoảng thời gian 5-15 năm học sinh theo học tại trường.

"Việc này chúng tôi đã thực hiện rất tốt trước đây là cung cấp chương trình đào tạo chính khóa miễn phí cho học sinh và hoàn trả số tiền đầu tư giáo dục đúng hạn. Tuy nhiên, rất tiếc thời gian sau này, trường gặp nhiều khó khăn nên có chậm trễ trong việc hoàn trả cũng như chưa có kênh thông tin trao đổi kịp thời đến phụ huynh", theo bà Út Em.

Bà Út Em cho rằng đã gửi thư xin lỗi các phụ huynh vì đã chậm trễ trong việc lên kế hoạch và phản hồi những thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hoàn trả theo hợp đồng đầu tư giáo dục trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, bà Út Em lý giải nhà trường chậm trả tiền cho phụ huynh vì trường gặp khó khăn trong những năm đại dịch Covid-19 và "đang đẩy mạnh việc tiến hành tái cơ cấu toàn bộ hoạt động tài chính". Dự kiến việc tái cấu trúc này sẽ được hoàn tất chậm nhất trong quý 1 năm 2024.

Cũng theo thông cáo báo chí, nhà trường sẽ xây dựng các phương án, cơ chế giải quyết công nợ để đảm bảo sự công bằng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoàn tất việc hoàn trả gói đầu tư giáo dục cho phụ huynh "với phương thức trả dần sau khi tái cấu trúc".

Chủ tịch Hội đồng trường đồng thời cho rằng nhà trường sẽ chủ động liên hệ, thương lượng và đối thoại trực tiếp với từng phụ huynh.



"Trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành sẽ hỗ trợ kiểm tra để làm sáng tỏ tình trạng tài chính và hoạt động của nhà trường, kết quả kiểm tra sẽ được thông báo minh bạch đến toàn thể phụ huynh", theo thông cáo báo chí của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.