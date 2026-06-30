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Công nghệ Tin tức công nghệ

Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1.7

Anh Quân
Anh Quân

Hành lang pháp lý mới buộc cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm định danh và giám sát toàn bộ hoạt động trên mạng xã hội cũng như không gian mạng nói chung của trẻ em.

Môi trường số dành cho trẻ em tại Việt Nam chuẩn bị có bước ngoặt lớn về phương thức quản lý. Theo luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, việc thiết lập tài khoản mạng xã hội hay bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào cho trẻ em đều phải thực hiện bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ 1.7 - Ảnh 1.

Trẻ em sử dụng mạng xã hội cần có sự quản lý của phụ huynh hoặc người giám hộ

Ảnh: chụp màn hình

Quy định này cụ thể hóa trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền hợp pháp của trẻ em trên không gian mạng. Cơ chế cũng đồng bộ với các bước đi pháp lý trước đó của Chính phủ. Điển hình là Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã quy định người sử dụng mạng xã hội dưới 16 tuổi, tài khoản bắt buộc phải liên kết với thông tin định danh của người giám hộ, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam (hoặc số định danh cá nhân).

Bên cạnh vai trò của gia đình, áp lực kỹ thuật và pháp lý cũng được dịch chuyển mạnh mẽ sang phía các doanh nghiệp công nghệ. Các chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị cung cấp dịch vụ internet và mạng viễn thông có nghĩa vụ chủ động kiểm soát nội dung để ngăn chặn mọi nguy cơ gây hại cho trẻ.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 16 của luật An ninh mạng quy định chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có các trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em; Ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em.

Các đơn vị này cũng phải xây dựng, triển khai hệ thống kỹ thuật hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý khi xảy ra vấn đề liên quan.

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