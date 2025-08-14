Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?
Video Thời sự

Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?

Trần Kha
Trần Kha
14/08/2025 05:33 GMT+7

Một phụ huynh gửi đơn đến Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM 'tố' cô giáo mầm non bạo hành con trai 4 tuổi của mình.

Tự động phát

Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?

Đang chạy

Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?

Xem nhanh 20h ngày 13.8: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà | U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng sau cú sốc lớn

Xem nhanh 20h ngày 13.8: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà | U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng sau cú sốc lớn

Cận cảnh 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9

Cận cảnh 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9

Cận cảnh khí tài quân sự trong buổi tổng hợp luyện nhiệm vụ A80

Cận cảnh khí tài quân sự trong buổi tổng hợp luyện nhiệm vụ A80

Toàn cảnh 17h: Bị cáo vụ 'gà lôi trắng' được tại ngoại | Cận cảnh 'mắt thần AI' tại TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Bị cáo vụ 'gà lôi trắng' được tại ngoại | Cận cảnh 'mắt thần AI' tại TP.HCM

Người đàn ông mất liên lạc bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Người đàn ông mất liên lạc bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Nhờ hàng xóm trèo qua cửa sổ, phát hiện người thân tử vong

Nhờ hàng xóm trèo qua cửa sổ, phát hiện người thân tử vong

Cận cảnh hệ thống camera tự động phát hiện vi phạm giao thông ở TP.HCM

Cận cảnh hệ thống camera tự động phát hiện vi phạm giao thông ở TP.HCM

Xem nhanh 12h: Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù | 'Cú sốc' U.21 bóng chuyền nữ bị xử thua

Xem nhanh 12h: Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù | 'Cú sốc' U.21 bóng chuyền nữ bị xử thua

Ngày 13.8, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM cho biết, công an xã cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ vụ phụ huynh "tố" bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ 4 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 1.
Phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ 4 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 2.

Con trai chị A. bị cô giáo cầm kéo dọa khóc thét

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, chị T.T.H.A (27 tuổi, ở xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi cũ) cho biết, chị đã gửi con trai tên M. (4 tuổi) vào Cơ sở mầm non A.B.M (xã Đông Thạnh) từ ngày 5.5 và đến nay đã được hơn 2 tháng.

Những ngày học tại đây, con trai chị A. có biểu hiện bất thường mỗi khi về nhà như hoảng sợ khi làm việc gì đó.

Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn

Tin liên quan

Giáp Thị Sông Hương và bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ đến mức nào?

Giáp Thị Sông Hương và bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ đến mức nào?

Đằng sau những cánh cửa phòng trong một cơ sở mái ấm là một sự thật đau lòng mà mỗi khi nhắc đến cái tên Mái ấm Hoa Hồng, rất nhiều người vẫn còn ám ảnh. Trong diễn biến mới nhất, đã có 4 người trong mái ấm này bị khởi tố, có bà Giáp Thị Sông Hương.

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành bạo hành trẻ em bạo hành trẻ 4 tuổi bạo hành trẻ mầm non
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận