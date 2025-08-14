Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?

Ngày 13.8, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM cho biết, công an xã cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ vụ phụ huynh "tố" bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Con trai chị A. bị cô giáo cầm kéo dọa khóc thét ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, chị T.T.H.A (27 tuổi, ở xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi cũ) cho biết, chị đã gửi con trai tên M. (4 tuổi) vào Cơ sở mầm non A.B.M (xã Đông Thạnh) từ ngày 5.5 và đến nay đã được hơn 2 tháng.

Những ngày học tại đây, con trai chị A. có biểu hiện bất thường mỗi khi về nhà như hoảng sợ khi làm việc gì đó.