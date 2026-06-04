Phụ huynh tố 'không được rút học bạ cho con vì chưa đóng quỹ lớp'

Theo nội dung bài viết, phụ huynh T.M không cho con thi vào lớp 10 do từ lớp 8, giáo viên chủ nhiệm "vận động" phụ huynh viết bản cam kết tự nguyện không thi. Khi gia đình đến xin rút học bạ của con, nhân viên văn phòng yêu cầu phải đóng số tiền quỹ lớp kỳ 2 còn thiếu là 900.000 đồng thì mới trả hồ sơ.

Theo vị phụ huynh này, mỗi học sinh phải đóng quỹ lớp lên tới 1,8 triệu đồng, trước đó chị đã đóng 900.000 đồng.

Một phần nội dung chia sẻ của vị phụ huynh có con bị giữ học bạ vì chưa nộp quỹ lớp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong nội dung bài viết, chị T.M cũng chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị là mẹ đơn thân nuôi 3 con và phải đi làm xa nhà. Cháu học lớp 9 ở Trường THCS Cát Linh là con thứ ba.

Kèm bài viết, phụ huynh cũng đăng hình ảnh chụp màn hình trong nhóm Zalo của lớp, có tin nhắn được cho là của giáo viên chủ nhiệm: "Cô hiệu trưởng nhắc tất cả những trường hợp không hoàn thiện các khoản thu, văn phòng sẽ giữ học bạ gốc. Khi nào hoàn đủ sẽ trả".

Phụ huynh này cũng đăng kèm hình ảnh chuyển khoản 900.000 đồng cho một tài khoản vào ngày 3.6 với nội dung "nộp quỹ lớp".

Theo vị phụ huynh này, khi con trai lớn (người được giao đến trường rút học bạ cho em) thông báo còn "nợ" tiền qũy lớp, chị đã vay mượn chuyển nốt 900.000 cho hội trưởng hội phụ huynh của lớp.

Tưởng vậy là xong, nhưng giáo viên nói "con vẫn chưa được trả học bạ do tôi chưa đóng 1,5 triệu đồng quỹ phụ huynh lớp học kỳ 1 của con". Trong khi đó, kỳ 1, hội phụ huynh lớp thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn nên đã miễn khoản này.

Quá bức xúc, chị M. đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội và đặt câu hỏi: "Quỹ phụ huynh là tự nguyện mà sao nhà trường lại giữ học bạ của con em được?".

Câu chuyện của chị M. đã nhận được nhiều bình luận của các vị phụ huynh trong nhóm. Đa số là ý kiến bất bình với cách làm của nhà trường. Nhân việc này, nhiều phụ huynh cũng phản ánh quỹ lớp ở trường con họ thu quá cao, có trường thu tới 5 - 7 triệu đồng/học sinh/năm học. Chưa kể các hoạt động cuối cấp như liên hoan, tri ân... vẫn phải đóng thêm…

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Cát Linh cho biết nhà trường đã yêu cầu giáo viên trả học bạ cho học sinh và theo vị này, nguyên nhân sự việc là do có "sự hiểu nhầm" giữa giáo viên và phụ huynh.

Trường này cũng cho biết, 35 học sinh lớp 9A2 đã được trả học bạ, trong đó có học bạ của con chị T.M.

Trả lời về khoản quỹ phụ huynh, lãnh đạo nhà trường khẳng định khoản thu này không liên quan và không phải là chủ trương chỉ đạo của nhà trường, ngược lại trường không cho các giáo viên thu bất cứ một khoản quỹ nào.

Vị này cũng phủ nhận việc giáo viên chủ nhiệm ép học sinh có học lực chưa tốt không được đăng ký thi vào lớp 10 như chia sẻ của phụ huynh trên. Dù vậy, chị T.M cũng có bằng chứng về việc giáo viên nhắn tin đề nghị chị vào bình chọn.

Được biết, hôm nay 4.6, nhà trường cũng đã có báo cáo về sự việc lên UBND phường và Sở GD-ĐT Hà Nội.

Câu chuyện của phụ huynh T.M chia sẻ một lần nữa cho thấy những vấn đề về thu nộp quỹ lớp hay "vận động" học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10 vốn nhức nhối và lặp lại nhiều năm ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc "giam" học bạ của học sinh vì chưa nộp một khoản thu ngoài quy định là việc rất khó chấp nhận, khó giải thích.