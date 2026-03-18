Phụ huynh TP.HCM gọi tên nhiều nơi 'không có vỉa hè cho học sinh đi bộ'

Bài viết "Vỉa hè nào cho học sinh đi bộ?" đăng trên Thanh Niên Online ngày 17.3 nhận được nhiều phản hồi từ phía những phụ huynh ngày ngày quan sát tình hình giao thông TP.HCM.

Phụ huynh "Bạn đọc mới" cho biết: "Khu đường số 2, 3, 4 phường Trường Thọ, Thủ Đức cũ xe container chạy rầm rầm, gần đó có trường tiểu học mà có vỉa hè đâu mà đi. Nhiều học sinh lớp 4, lớp 5, nhà đã cho đi xe đạp đi học thấy nguy hiểm quá".

Vỉa hè đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán, khúc cổng Trường THCS Ba Đình vừa bị lấn để buôn bán kinh doanh, để xe, vừa bị xả rác bừa bãi, không còn vỉa hè cho học sinh đi bộ. Ảnh chụp hôm 4.3.2026 ẢNH: THÚY HẰNG

TP.HCM có những vỉa hè rộng đẹp, tuân thủ khu vực được bán hàng, dựng xe, khu vực của người đi bộ... ẢNH: THÚY HẰNG

Nhưng cũng có những vỉa hè ngay cổng trường học bị hàng quán lấn ra ngoài như thế này (ảnh chụp trên đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán hôm 4.3.2026) ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh "Bạn đọc", nêu ý kiến: "Đoạn đường từ chợ Cây Quéo, phường 5, Bình Thạnh cũ kéo dài xuống tận quán cà phê Tượng đá bị buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Không còn chỗ chạy xe, thường xuyên kẹt đường, mong cơ quan chức năng làm việc".

"Mong cơ quan chức năng giành lại vỉa hè cho học sinh Trường tiểu học Tân Tạo tại các tuyến đường xung quanh trường (đường Bờ Tuyến, đường số 4) cho con em chúng ta đi được an toàn hơn", phụ huynh Tùng Nguyễn Văn bày tỏ.

Bạn đọc Duclong... gửi ý kiến về tòa soạn: "Đường Truờng Sa, phường Cầu Kiệu; đường Phan Xích Long, phường Đức Nhuận các quán nhậu lấy vỉa hè từ chiều đến đêm...".



Ở đây còn là câu chuyện ý thức chấp hành luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của nhiều phụ huynh học sinh. Vào giờ đón các con buổi trưa, nhiều cha mẹ học sinh dựng ngang xe máy dưới lòng đường, để chờ con ra, chở con về cho tiện! Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh chụp gần cổng Trường THCS Dương Bá Trạc, đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, hôm 3.3.2026 ẢNH: THÚY HẰNG





Vỉa hè nào cho người khiếm thị, người đi xe lăn?

Bài viết "Vỉa hè nào cho học sinh đi bộ?" của Báo Thanh Niên đặt vấn đề "Các em học sinh luôn được thầy cô giáo dạy phải chấp hành luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đi bên phải, đi bộ trên vỉa hè, đội nón bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy… Thế nhưng, bước ra cổng trường thì thực tế khác. Vỉa hè nào cho học sinh đi bộ?".

Khảo sát của phóng viên trong 2 tuần qua ở nhiều khu vực cổng trường học ở nhiều phường của TP.HCM vào các khung giờ học sinh vào học, tan học, ghi nhận được nhiều nghịch lý. Có những vỉa hè khu vực cổng trường rất rộng, thoáng, đẹp, học sinh thoải mái đi bộ hay đứng chờ cha mẹ tới đón vào mỗi buổi chiều.

Có những vỉa hè được kẻ vạch rõ ràng, buôn bán, dựng xe máy phía trong vạch vàng, còn phía ngoài vạch vàng dành cho người đi bộ. Nhưng cũng có những khu vực trường học, vỉa hè đã hẹp còn bị hàng quán, buôn bán tràn ra ngoài. Nhiều vỉa hè lát gạch đẹp, sạch sẽ. Nhưng cũng có nhiều nơi vỉa hè gạch đá lồi lõm, mất vệ sinh…, gây khó khăn cho việc đi bộ.

Không còn nhiều vỉa hè để đi bộ, nhiều học sinh phải đi bộ xuống dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi bài báo đăng tải, bạn đọc Dung Huy Vu nói thẳng: "Không biết đến bao giờ mới dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè? Lấn chiếm vỉa hè đẩy học sinh, người già đi dưới lòng đường là vi phạm pháp luật".

Học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM tan trường, có thể quan sát nhiều em học sinh phải đi bộ xuống lòng đường. CLIP: NGUYÊN ÂN

Bạn đọc V.Năng mong báo tiếp tục phản ánh vấn đề trên. Tài khoản Nikko Suttie cảm thán "vỉa hè TP.HCM nhấp nhô, bị lấn chiếm, đi bộ gì được". Trong khi đó, bạn đọc Duong Petrus nêu ra thực trạng bất cập: "Đối với người khiếm thị hay đi xe lăn thì vỉa hè nào cho họ? Trên vỉa hè cũng có lót gạch cắt vạch cho người khiếm thị, nhưng lại chễm chệ nhiều thứ chắn ngang".

Độc giả Phuc Nguyen ba bày tỏ: "Khi nào bỏ được kiểu tư duy cho thuê vỉa hè để phát triển kinh tế và phân khu quy hoạch lại chợ truyền thống với điểm bán hàng hóa, điểm bán ăn uống rõ ràng. Khu nào cho phép buôn bán, khu nào kinh doanh dịch vụ... thì mới dẹp được chiếm dụng vỉa hè, vì tâm lý con người thích cơi nới".