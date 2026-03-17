Vỉa hè nào cho học sinh đi bộ?

Khảo sát của phóng viên Báo Thanh Niên trong 2 tuần qua ở nhiều khu vực cổng trường học ở nhiều phường của TP.HCM vào các khung giờ học sinh vào học, tan học, ghi nhận được nhiều nghịch lý. Có những vỉa hè khu vực cổng trường rất rộng, thoáng, đẹp, học sinh thoải mái đi bộ hay đứng chờ cha mẹ tới đón vào mỗi buổi chiều.
Có những vỉa hè được kẻ vạch rõ ràng, buôn bán, dựng xe máy phía trong vạch vàng, còn phía ngoài vạch vàng dành cho người đi bộ. Nhưng cũng có những khu vực trường học, vỉa hè đã hẹp còn bị hàng quán, buôn bán tràn ra ngoài. Nhiều vỉa hè lát gạch đẹp, sạch sẽ. Nhưng cũng có nhiều nơi vỉa hè gạch đá lồi lõm, mất vệ sinh…, gây khó khăn cho việc đi bộ.
Cảnh học sinh tan trường ở đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán chiều 16.3. CLIP: NGUYÊN ÂN
Cảnh tan trường, học sinh Trường THCS Ba Đình, đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán, đi bộ dưới lòng đường, xung quanh các vỉa hè đã được buôn bán hết. CLIP: NGUYÊN ÂN
Vào giờ học sinh tan học các buổi trưa - chiều, ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên cho thấy nhiều phụ huynh không chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, họ dựng xe máy tràn xuống hẳn lòng đường trong khi chờ rước con, hay cũng có tình trạng xe hơi đậu hàng dài dưới lòng đường, sát vỉa hè, khó khăn cho việc quan sát, đi bộ của học sinh.
Không còn nhiều vỉa hè để đi bộ, nhiều học sinh phải đi bộ xuống dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trong phố nhà giàu, vỉa hè cũng biến thành nơi để chậu hoa, cây cảnh
Thực tế còn được ghi nhận ở khu vực "phố nhà giàu" tại TP.HCM, ở nhiều con đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ, TP.HCM), vỉa hè - không gian cho người đi bộ - trở thành vườn hoa, nơi để cây cảnh, nơi trồng cỏ, đặt các chậu hoa cảnh. Đi qua những đoạn này, người đi bộ đành đi xuống lòng đường.
Một đoạn vỉa hè trong khu Phú Mỹ Hưng. CLIP: NGUYÊN ÂN
Ban An toàn giao thông TP.HCM phát động lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè vào sáng 16.1.2026. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp. Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí điểm buôn bán, giữ xe đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa kỷ cương đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.
Hồi tháng 10.2025, đầu năm học mới 2025-2026, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành công văn triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các trường học/các cơ sở giáo dục cần thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra theo các văn bản của UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT đã triển khai, thực hiện về đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM tan trường, có thể quan sát nhiều em học sinh phải đi bộ xuống lòng đường. CLIP: NGUYÊN ÂN
Phụ huynh đợi con trước Trường THPT Phan Đăng Lưu, đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, nhiều người dựng xe dưới lòng đường. CLIP: NGUYÊN ÂN
Trường học phải tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên; phổ biến Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.
Người đứng đầu trường học phải vận động phụ huynh khi đưa đón học sinh không dừng, đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc trước cổng trường, góp phần xây dựng "Cổng trường em sạch đẹp, an toàn"; phụ huynh và học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, xe đạp điện; không đi xe hàng ngang, không vượt đèn đỏ, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe; không lạng lách, đánh võng, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép... Các cơ sở giáo dục cần rà soát, đánh giá, báo cáo tình hình phức tạp về an toàn giao thông vào giờ cao điểm có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh...
