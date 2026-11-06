Phú Long bàn giao nhà cho khách hàng trước hạn 4 tháng

Phát biểu tại sự kiện, ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long cho biết, Essensia Sky và Essensia Parkway là thành quả của quá trình đầu tư nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn và nỗ lực bền bỉ của nhiều đội ngũ triển khai.

Khởi công ngày 10.9.2024, Essensia Sky về đích sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch. Trong khi đó, Essensia Parkway được khởi công vào ngày 31.3.2025 cũng hoàn thành sớm 105 ngày.

"Đây là minh chứng cho năng lực triển khai dự án của Phú Long, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi luôn đặt ra trong từng cam kết với cư dân. Giá trị của hai dự án sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng chất lượng vận hành và trải nghiệm sống Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) của cộng đồng trong thời gian tới", ông Leech nói.

Dự án của Phú Long bàn giao nhà cho khách hàng trước thời hạn 4 tháng ẢNH: THU HOÀI

Ở góc độ đơn vị quản lý vận hành, ông Fraser McKenzie, Giám đốc Quản lý và Vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WorldHotels nhìn nhận, Branded Residences là mô hình đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về cả lĩnh vực lưu trú, dịch vụ khách sạn lẫn nhu cầu của cộng đồng cư dân.

Vì vậy, mục tiêu của WorldHotels không chỉ dừng lại ở việc áp dụng những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, đơn vị này sẽ nỗ lực chuyển hóa các tiêu chuẩn ấy thành trải nghiệm phù hợp với nhịp sống riêng tư và hiện đại của mỗi gia đình.

Theo kế hoạch, công tác bàn giao các sản phẩm thuộc Essensia Sky và Essensia Parkway sẽ được triển khai từng đợt trong 3 tháng tới, góp phần hoàn thiện cộng đồng cư dân tại Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences.

Tại sự kiện, Tập đoàn Phú Long đã tài trợ 2 tỉ đồng vào Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất (FF&E Fund) của Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences. Quỹ nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác thay thế, bổ sung, sửa chữa và nâng cấp nội thất, trang thiết bị tại các khu vực chung, góp phần duy trì chất lượng không gian sống và trải nghiệm của cư dân trong quá trình vận hành.

Phú Long dành tặng nhiều phần quà tri ân ý nghĩa với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng đến các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng hai dự án.