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    Thế giới

    Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir qua đời, thọ 100 tuổi

    Khánh An
    Khánh An
    Bà Hasmah Mohamad Ali, phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, vừa qua đời, gần 2 tháng sau khi 2 người tổ chức kỷ niệm lễ cưới bạch kim.
    Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir qua đời, thọ 100 tuổi- Ảnh 1.

    Cựu Thủ tướng Mahathir và phu nhân

    ẢNH: AFP

    Tờ The Straits Times đưa tin phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad là bà Hasmah Mohamad Ali vừa qua đời vào hôm nay 28.9 tại Viện Tim quốc gia ở Kuala Lumpur, thọ 100 tuổi.

    Bà đã kết hôn với vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Malaysia từ năm 1956. Hai người có 7 người con.

    Ông Mahathir (101 tuổi) xác nhận phu nhân mình qua đời trong một bài đăng trên Facebook. Các hình ảnh cho thấy người con trai Mukhriz Mahathir đưa thi hài của mẹ mình ra khỏi bệnh viện.

    Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar và hoàng hậu Raja Zarith Sofiah đã gửi lời chia buồn tới gia đình bà Hasmah.

    "Nhà vua và hoàng hậu cầu mong gia đình người quá cố có được sức mạnh, sự kiên cường và lòng kiên nhẫn để vượt qua nỗi đau mất đi người thân", Quốc vương Ibrahim chia sẻ trên mạng xã hội.

    Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir qua đời, thọ 100 tuổi- Ảnh 2.

    Ông Mahathir tại lễ tang vợ

    ẢNH: AFP

    Khi hay tin bà Hasmah qua đời, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đề nghị những người tham dự một sự kiện cùng cầu nguyện cho người quá cố, theo tờ The Star.

    Trong một thông cáo riêng sau đó, ông Anwar cho biết bà Hasmah sẽ được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Bà Hasmah được đưa đi an táng tại nghĩa trang quốc gia ở Putrajaya vào lúc 16 giờ 30.

    Bà Wan Azizah Wan Ismail, phu nhân Thủ tướng Anwar, cho biết bà Hasmah là người có phong thái điềm tĩnh, sự kiên cường và lòng nhân hậu để lại ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ.

    "Đối với cá nhân tôi, bà ấy không chỉ là một nhân vật đáng kính. Bà còn dạy tôi cách cư xử sao cho đúng phẩm giá và thanh tao. Sự sáng suốt, kết hợp cùng sự nồng hậu và phong thái dễ mến, đã khiến bà trở thành một người vô cùng đáng mến", phu nhân đương kim Thủ tướng chia sẻ.

    Bà Hasmah sinh ngày 12.7.1926 tại Klang (bang Selangor). Bà nhận bằng y khoa từ Trường y King Edward VII, tiền thân của Trường y Yong Loo Lin thuộc Đại học quốc gia Singapore. Sau khi tốt nghiệp năm 1955, bà trở thành một trong những nữ bác sĩ người Mã Lai đầu tiên tại Malaysia.

    Bà kết hôn với người bạn cùng lớp đại học là ông Mahathir vào năm 1956. Hai người vừa kỷ niệm lễ cưới bạch kim vào ngày 5.8.

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