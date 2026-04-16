Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Bành Lệ Viên thăm Nhà hát lớn Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, sau lễ đón chính thức, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Bành Lệ Viên đã cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước

Tại đây, hai phu nhân đã cùng nhau xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian dịch vụ tự động phục vụ bằng robot, trải nghiệm công nghệ dàn dựng sân khấu ảo và phòng thu âm kỹ thuật cao; đồng thời có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước.

Trong trao đổi, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng thăm lại Trung Quốc và gặp lại Bành Lệ Viên; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân, giáo sư Bành Lệ Viên đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo. Phu nhân Ngô Phương Ly cũng nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm Trung Quốc tháng 8.2024, nhất là buổi gặp gỡ, giao lưu cùng phu nhân Bành Lệ Viên.

Cảm nhận về các hoạt động trải nghiệm thực tế tại nhà hát, phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao chất lượng, trình độ của các nghệ sĩ, kỹ thuật dàn dựng sân khấu kịch hiện đại, chuyên nghiệp của Trung Quốc, cơ sở biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng, thiết kế độc đáo, quy mô hoành tráng.

Nhắc lại vở vũ kịch "Khổng Tước" do nghệ sĩ Dương Lệ Bình của Trung Quốc biểu diễn vừa qua tại Hà Nội, phu nhân Ngô Phương Ly khuyến khích việc lưu diễn các loại hình nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc tới Việt Nam, coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật của công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố nền tảng dân ý giữa hai nước. Bà nhấn mạnh, nếu chính trị và kinh tế là những trụ cột vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, thì văn hóa và nghệ thuật chính là sự gắn kết giữa trái tim nhân dân hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ sau khi đến Bắc Kinh ngày 14.4 đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh, chứng kiến những tình cảm chân thành và trong sáng giữa thế hệ trẻ hai nước; khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng trong việc coi trọng giáo dục và ưu tiên chăm sóc, phát triển và bảo vệ trẻ em, dành những nguồn lực tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Bà Bành Lệ Viên bày tỏ vui mừng gặp lại phu nhân Ngô Phương Ly tại Trung Quốc, nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới Việt Nam cũng như chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng 8.2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly.

Bà giới thiệu với phu nhân Ngô Phương Ly về một số loại hình biểu diễn sân khấu của Trung Quốc, đặc biệt là sân khấu nhạc kịch - một trong những loại hình nghệ thuật học thuật, hàn lâm, đang rất được Trung Quốc chú trọng phát triển và mở rộng hiện nay. Phu nhân Bành Lệ Viên đồng thời chia sẻ về thực tiễn triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào các ngành dịch vụ xã hội; cho biết nhiều sự kiện lớn, tầm cỡ thế giới được tổ chức tại Trung Quốc đã ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại như Thế vận hội mùa đông năm 2022.

Đặc biệt, phu nhân Bành Lệ Viên bày tỏ quan tâm và sự yêu thích với ẩm thực Việt Nam, mong muốn có nhiều cơ hội thưởng thức các món ăn tiêu biểu độc đáo của Việt Nam, nhất là phở. Đáp lại, phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời phu nhân Bành Lệ Viên cùng gia đình sớm thăm lại Việt Nam. Phu nhân Bành Lệ Viên trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.