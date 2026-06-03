Phu nhân ông Biden kể về thời khắc đau lòng khi bị đảng Dân chủ quay lưng

Ông Biden (khi đó 82 tuổi), đã phải chấm dứt chiến dịch tái tranh cử của mình dưới sức ép từ chính đảng Dân chủ của ông sau cuộc tranh luận bị đánh giá là lép vế trước đối thủ Donald Trump. "Jilly, anh không còn lựa chọn nào khác", bà Biden nhắc lại lời của chồng.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tại buổi giới thiệu hồi ký tại New York ngày 2.6 ẢNH: AP

Trong sự kiện giới thiệu hồi ký tại New York ngày 2.6, bà Jill Biden đã chia sẻ những ký ức về thời điểm khó khăn đó, theo tờ The Guardian. "Joe và tôi đã vô cùng đau lòng. Việc bị những người mà chúng tôi thật sự coi là bạn thân công khai nói ra những điều thật sự tồi tệ về Joe - Nếu bạn muốn nói riêng với chúng tôi thì đó là chuyện khác. Nhưng khi bạn lên các chương trình truyền hình hoặc nói với báo chí hoặc gửi các bài bình luận cho tôi - thì điều đó thực sự đau đớn", bà Jill Biden nói.

Cựu đệ nhất phu nhân cho biết chính những phản đối công khai từ đảng Dân chủ đã khiến chồng bà từ bỏ cuộc đua. Về thông tin bà từng thúc giục chồng tiếp tục tranh cử bất chấp ý kiến trái chiều từ nội bộ đảng, bà Jill Biden nói bà ủng hộ mọi quyết định của chồng. "Quan điểm của tôi là ông ấy phải tự mình ra quyết định vì ông ấy sẽ sống với điều đó trong phần đời còn lại", bà Biden nói.

Trong hồi ký, vị phu nhân cho biết từng có lúc bà trở nên hoảng sợ vì nghĩ rằng ông Biden bị đột quỵ. Bà không nêu rõ thời điểm nhưng theo The Guardian, trong cuộc tranh luận vào tháng 6.2024, ông Biden đang công kích chính sách giảm thuế của ông Trump nhưng bất ngờ lắp bắp và tuyên bố "chúng tôi cuối cùng đã đánh bại Medicare". Đội ngũ của ông sau đó giải thích rằng vị lãnh đạo muốn nói là "đánh bại các hãng dược lớn". Tuy nhiên, chính sự cố này đã làm nổi bật những lo ngại từ trước đó về tuổi tác của ông Biden.

"Đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi không thể diễn tả cảm xúc được", bà Biden nói. Bà cũng khẳng định không giận dữ về cách mà chồng bà bị đối xử sau cuộc tranh luận vì việc đó là vô nghĩa.

"Tôi nghĩ rằng việc Joe bị chẩn đoán ung thư thật sự giúp nhìn nhận lại ý nghĩa cuộc sống", cựu đệ nhất phu nhân nói. Hồi tháng 5.2025, ông Biden thông báo được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn đến xương. Ông cũng có mặt tại buổi ra mắt sách và được khán giả vỗ tay chào mừng.