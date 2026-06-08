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Thời sự

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng phu nhân Thủ tướng 3 nước thăm Văn Miếu

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/06/2026 19:32 GMT+7

Ngày 8.6, bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng bà Vandara Siphandone phu nhân Thủ tướng Lào, phu nhân Thủ tướng Campuchia và phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ vui mừng khi gặp phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia và Thái Lan, phu nhân Đào Thị Bích Thủy tin tưởng hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó và tin cậy giữa nhân dân các nước.

4 phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: THẢO PHẠM

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy chia sẻ, Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ không gian văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc. Các nước đều đề cao giá trị gia đình, lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự tôn trọng các giá trị nhân văn. Chính những điểm tương đồng đó đã tạo nên sự đồng cảm tự nhiên, giúp nhân dân các nước ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh nỗ lực của các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng, giao lưu nhân dân và các hoạt động kết nối văn hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa các dân tộc.

Trong chương trình, các phu nhân đã thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: THẢO PHẠM

Tại không gian triển lãm "Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử", thuộc Nhà Thái Học, nằm trong Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các phu nhân cùng đoàn đã được nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật "Vườn Trạng nguyên", được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón lá và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới, biến di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm hẹn gắn kết của mọi thế hệ yêu mến lịch sử và văn hóa dân tộc.

Các phu nhân tìm hiểu về viết thư pháp

ẢNH: THẢO PHẠM

Tiếp nối những câu chuyện văn hóa tại triển lãm, các phu nhân đã giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa. Những trải nghiệm gần gũi này giúp các vị khách nước ngoài cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo của người Việt và sức sống của các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trước khi kết thúc chương trình, phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, rất tình cảm và chân tình của phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn phu nhân các nước.

Các phu nhân trải nghiệm vẽ họa tiết trên nón lá

ẢNH: THẢO PHẠM

Các phu nhân đồng thời nhấn mạnh, thông qua hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần này, Đoàn các phu nhân Thủ tướng ba nước cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam; giúp hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học và những nét văn hóa đặc trưng, văn hóa vùng miền của người Việt Nam. Qua đây góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy hy vọng những tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng

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