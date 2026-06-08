Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tham dự lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul lần này nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 - 29.5 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul là biểu hiện rất cụ thể, rất sinh động, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước vốn đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025.

Cùng với đó, việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakulhai dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước

ẢNH: THẢO PHẠM

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: THẢO PHẠM

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm ẢNH: THẢO PHẠM

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại cuộc hội đàm ẢNH: THẢO PHẠM

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn ẢNH: TTXVN





