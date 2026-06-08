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Chính trị

Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/06/2026 11:22 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Sáng 8.6, chuyên cơ chở Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng và dự Diễn đàn tương lai ASEAN.

Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội)

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn có các quan chức Thái Lan: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ Ngoại giao.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN - Ảnh 2.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài

ẢNH: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5.2025.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá mức độ hợp tác song phương "chưa bao giờ gần gũi như hiện nay". Việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện đi kèm với Kế hoạch Hành động (POA) giai đoạn 2026 - 2031 được xây dựng kỹ lưỡng, mang tính bao trùm trên mọi phương diện hợp tác.

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